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FUNDA KARAYEL
31 Ağustos 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Kahvaltıcılar sokağı yenilendi

Usta şair Cemal Süreya şöyle der: "Yemek yemek üzerine ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı."
Öyle haklı ki. Bunu Dimes'in, kendine has ruhunu ve kentsel dokusunu koruyarak dönüştürdüğü Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı'nda bir kez daha yaşadım. Dimes, Türkiye'de sıkma meyve suyunun en çok tüketildiği kahvaltı öğününü sahiplenmek ve bu sokağı dönüştürmek için üç yıl önce yola çıkmış. 1.5 yıl boyunca gençlerin kahvaltı için en çok gittiği Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı'nın dönüştürülmesi için 13 farklı proje, 20'ye yakın mimar ve 300 kişilik bir ekiple, 28 apartman ve 21 kahvaltıcının, 2 bin 352 metrekare cephesini yenilemişler. Ne güzel bir sosyal sorumluluk projesi çünkü tente olmadığı için üniversite öğrencileri kışın o sokakta üşüyerek kahvaltılarını ediyorlardı.

TRAFİKTE KAHVALTI
Peki, trafikteyken kahvaltınız önünüze gelsin mi? Aceleyle evden çıkanlara ne büyük hediyedir. Dimes, katkısız- şeker ilavesiz sıkma portakalları, sandviçlerle bir araya getirerek, sabah trafiğinde kahvaltı keyfini arabalara taşıyor. Yandex'ten araç plakasını giren 200 şanslı kişiye, kahvaltı paketi hediye edilmiş bile.

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