Sanat paylaşınca güzel. Tıpkı 15 yılı aşkın süredir sanat koleksiyonerliği yapan başarılı iş adamı Öner Kocabeyoğlu'nun yaptığı gibi. Kocabeyoğlu; sanatın korunması bilinci ile kişisel koleksiyonların sanatseverlerle paylaşılması gerektiğine inanıyor. Eylül ayı içinde gerçekleşecek sanat etkinlikleri arasında ayrıca zaman ayırılması gereken bir gün de Öner Kocabeyoğlu'nun Papko Sanat Koleksiyonu için olmalı. Kocabeyoğlu'nun koleksiyonunda yer alan, 35 sanatçının bir arada olduğu 'Absürt' sergisi, sanatçıların üretim aşamasından koleksiyonerlere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları 'absürt' ve cümlelerden oluşuyor.

Sergiyi 3-22 Eylül tarihleri arasında, Artweeks@Akaretler'de ziyaret edebilirsiniz.