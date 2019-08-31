Eğer sıkı bir sanat tutkunuysanız Eylül ayında sakın İstanbul'dan bir yere ayrılmayın çünkü şehrin her köşesinde farklı bir sanat etkinliği olacak. Contemporary Istanbul, Artweeks@ Akaretler, Arter, İstanbul Bienali ve nicesine yetişmek için öncelikle iyi bir program yapmanız şart. İlk olarak 3 Eylül'de başlayacak Artweeks@ Akaretler'den başlayın. İkinci rotanız bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Contemporary İstanbul olmalı. 12 Eylül'de başlayacak fuar, bu yıl 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400'ün üzerinde esere ev sahipliği yapacak.

Sanata bir gün bile ara vermeden 13 Eylül Cuma günü Dolapdere'deki yeni binasının kapılarını açacak Arter'deki sergileri gezebilirsiniz.

14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 16. İstanbul Bienali için birkaç gün ayırmanız gerekiyor. Keşke Eylül ayındaki bu şahane sanat etkinlikleri bir aya değil de tüm yıla yayılsa... Ne dersiniz?