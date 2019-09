Bu yıl ilk kez düzenlenecek Run the Island Bozcaada için geri sayım başladı. Spor, lezzet ve müziği bir arada sunan sıra dışı festival, 13-14 Eylül tarihlerinde adanın dört bir yanına dağılarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. İki günlük festival, Bozcaada'nın muhteşem doğası ve bağlarında yapılacak koşu yarışları ve zumba, yoga ve sokak tenisi gibi farklı spor dallarıyla renklenecek. Gündüz spor etkinlikleriyle adayı ele geçirecek festival, akşamları ise müzikle şenlenecek. Her koşucu için Bozcaada İlköğretim Okulu'na bir adet kitap bağışı yapılacak. Bozcaada'da atılan her 100 bin adımda koşamayan çocuklar için bir tekerlekli sandalye bağışında bulunulacak.