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FUNDA KARAYEL
07 Eylül 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Bu eserleri mutlaka görün!

Geçmişteki başarılarından, deneyimlerinden ve genç sanatseverlerden gücünü alan Artweeks@Akaretler'in üçüncü edisyonu eserleri, koleksiyonları, performans sanatçıları ve canlı sanat şovlarıyla çok konuşuluyor.
Etkinlikte dikkatimi çeken eserlerin başında;
Nilay Özenbay'ın kedi kız heykelleri, 'in Tılsım eseri, 'nun İstanbul'u anlattığı heykel, Furkan Payas'ın İnovatif Babaanneleri büyük alkışı hak ediyor.
No: 25'te Ferdaart platformun içinde yer alan Payas, eserinde teknolojik gelişmelerle birlikte gelen gerçek ve sanal gerçeklik arasındaki günümüz insanının durumunu anlatıyor. İnovatif Babaanneleri mutlaka görmelisiniz ve tabii ki Özenbay'ın kedi kızıyla fotoğraf çekilmeden, Fatma Zeynep Çilek Çimen'in 'ta açılacak sergisinden detaylar öğrenmeden, Maria Kılıçlıoğlu'nun eserinin hikayesini dinlemeden sakın etkinlikten çıkmayın.

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