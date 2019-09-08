Bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ulusal uzun metraj yarışma seçkisi resmi olarak açıklandı. Seçki takdire şayan, Türkiye'nin Oscar temsilcisi 'Bağlılık- Aslı'dan yurt dışından aldığı ödüllerle uzun bir süre konuşulan 'Nuh Tepesi'ne, Pelin Esmer'in 'Kraliçe Lear'ından, Eylem Kaftan'ın 'Kovan'ına kadar merakla beklenen birçok film gösterilecek. Kadın yönetmenlerin olmadığı seçkiler görmekten çok sıkılmıştık, Eylem ve Pelin Esmer öyle iyi geldi ki... Adana Altın Koza Film Festivali'nin direktörlüğünü Kadir Beycioğlu üstleniyor. Festivalin yürütme kurulunda ise Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin gibi önemli isimler yer alıyor. Bu yıl festival, yeniden Altın Koza adını geri getiriyor.



ALTIN KOZA GERİ GELDİ

Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl ilk kez Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca Sevgi Korteji adı verilen etkinlikle konuklar, halkı selamlayacak. 23 ile 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ulusal uzun metraj yarışma kategorisinde yer alacak filmler şöyle: 'Aden'-Barış Atay, 'Aidiyet'- Burak Çevik , 'Bağlılık Aslı'- Semih Kaplanoğlu, 'Görülmüştür'-Serhat Karaaslan, 'Kapı'-Nihat Durak, 'Kovan'- Eylem Kaftan, 'Kraliçe Lear'- Pelin Esmer, 'Kronoloji'- Ali Aydın, 'Küçük Şeyler'-Kıvanç Sezer, 'Nuh Tepesi'-Cenk Ertürk, 'Şehitler'-Köken Ergün, 'Uzun Zaman Önce'-Cihan Sağlam. Gönlüm, Eylem Kaftan ve Pelin Esmer'in ödülleri toplamasından yana; şimdiden tüm filmlere bol şans...