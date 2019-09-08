Bazen ilk görüşte bilirsin, o senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın bulunmaz... Yine duygusal, romantik, boğazımızda düğümlenecek sahnelerle dolu şahane bir film vizyona girmeye hazırlanıyor. Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın milyonlarca seyirciye ulaşan 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin, beklenen ikinci filminden bahsediyorum.



DEVAM FİLMİ DEĞİL

İkinci film deyince herkesin aklında filmin nasıl devam edeceği geldi ancak film devam etmiyor, başka bir tesadüf hikayesiyle beyazperdede olacak. Yeni bir aşk hikayesi yine çok ağlatacak. Filmin eski Türk aşk filmlerinin güncel versiyonu gibi olduğunu duydum. Konusunu göz önünde tutarsak, tesadüflere inanıyorsanız bambaşka bir serüvene hazır olun. Türk sinemasında özlediğimiz ve eksik kalan türü yeniden canlandırdığı için Ömer Faruk Sorak'ı tebrik etmek gerek.

Başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı filmin sürpriz isimlerle dolu kadrosunda Zuhal Olcay, Türkü Turan, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen Irmak ve Eli Mango da yer alıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın üstlendiği 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', gerçek bir yaşam öyküsü üzerinden geçmiş aşkları günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken, seyircisini 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak. Merak ve heyecanla bekliyoruz.