Yayına başladığı ilk günden itibaren çocuklar kadar ebeveynlerin de sevgilisi olan Kral Şakir'in yeni sinema filmi 'Korsanlar Diyarı' için geri sayım başladı.

Şakir meraklıları, filmin vizyon tarihinin 4 Ekim olduğunu bildiği halde, şimdiden Kral Şakir'in kitap imza günlerinde ciddi kuyruklar oluşturmaya başladı. Varol Yaşaroğlu, nereye imza gününe gitse filmle ilgili söyleşide buluyor kendini ve imza günü bir anda film tanıtımına dönüyor. Gerçekten çok büyük bir sevgi seli var Kral Şakir'e karşı, etrafınızda çocuğu olan ailelerle konuştuğunuzda ne demek istediğimi anlarsınız. Çocuklar Kral Şakir'in tişörtlerini, kitaplarını, birçok şeyini kullanıyor. Marvel bir film çıkardığında her yer onların bibloları ve ikonik tasarımlarıyla dolu oluyor. Kral Şakir'de de aynı durum söz konusu. Son derece gurur verici bir gelişme değil de ne?

Filme gelecek olursak... Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Kral Şakir, bu sefer hayranlarını korsanlar diyarına taşıyor.

Şakir ve ailesinin, korsanların kol gezdiği Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede yaşayacakları heyecan dolu yeni macerası soluksuz izlenecek. BKM'nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filminin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.