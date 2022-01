Havacılık tarihinde 6 Nisan 2019 hiç unutulmayacak, unutulmayacağı gibi de hep örnek gösterilecek. Ne demek istediğimi yarın akşam National Geographic'te yayınlanacak 'Mega Taşınma' belgeselini izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın, yeni evi İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği, havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu Amerikalı yönetmenlerin gözünden, seyir zevki yüksek bir yapım olmuş.







Bir kere operasyon öyle kusursuz ki; her şey planlı, en küçük bir krizde B planı hazır. Londra Heathrow Havalimanı taşınma eğitimini simülasyondan verirken biz sahada canlı olarak gerçekleştiriyoruz. 'Domino taşı gibi' örneği var belgeselde, o kadar doğru ki, başladığı andan itibaren tek çizgi olarak, kusursuz şekilde gidiyor her şey. Formula 1'deki pit stop gibi saniyeler içinde nasıl bir taşınma gerçekleşiyor inanamazsınız.







THY'nin, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu tam 33 saatte başarıyla tamamlanarak sivil havacılık tarihinin en önemli taşınma operasyonlarından biri olarak tarihe geçiyor. Taşınma 33 saatte gerçekleşiyor ama belgeselin yapımı aylar sürüyor. Küresel taşıyıcı, 'Mega Taşınma' operasyonunun başarılı şekilde gerçekleşmesi için, Türkiye'nin ve Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki yükselişine uzun seneler ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'na Singapur uçuşuyla veda etmişti. Aynı tarihte saat 14.00'te uçuş operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek şekilde uçuşlarına 12 saat ara vermişti.







'GELECEĞE REHBER'

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı gösterim öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yalnızca ülkemiz değil aynı zamanda dünya sivil havacılığı için dönüm noktalarından biri olan bu taşınma en üst seviyede titizlik, profesyonellik ve kusursuz bir planlama gerektiriyordu. THY olarak biz bu operasyonun her anının değerli ve geleceğe rehber olacağını biliyorduk. Bu anları ölümsüzleştirmek için dünyanın en önde gelen yayın organlarından olan National Geographic ile iş birliği yaptık. Şimdi milyonlarca kişi ile ekran karşısına geçip bu gurur hikayesini seyretme zamanı."



SIFIR ATIKLARDAN SANAT ESERİ

Sıfır atık meselesi üzerinden yapılan işler her zaman ilgimi çekmiştir. Sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemelerle ürettiği portreler de öyle. Yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen sergisinde; İGA ve paydaşlarının markalarını taşıyan eski üniformalar, düğmeler, İstanbul Havalimanı'nda toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemelerden nasıl şahane bir sanat eseri ortaya çıkacağını gösterdi bize.







İstanbul Havalimanı, '0' Sıfır Noktası projesi ile doğa dostu yaşam alışkanlıkları konusunda ziyaretçilerine ilham vermeyi amaçlıyor. Sergide yer alan eserler, farklı milletlerin özelliklerini taşıyan portrelerden oluşuyor. İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Giden Yolcu alanında ziyarete açılan serginin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü İGA'nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.



150'NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE YAKIŞIR SERGİ

Saint Joseph Fransız Lisesi'nin 150. kuruluş yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Aslı Seven küratörlüğünde şahane bir sergi hayata geçirilmiş. Sergi, okulun arşivleri ve eğitim araçları etrafında, uzun süreli bir sanatsal araştırma ve üretim sürecinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Sergi, 150 yıllık süre boyunca bilimsel metotların, eğitim yöntemlerinin ve doğa tarihi koleksiyonlarının evrimi üzerine düşünceler sunuyor. Saint-Joseph Lisesi; pedagojik araçlarıyla (doğa tarihi koleksiyonları, biyoloji modelleri ve laboratuvar deney araçları), tarihi ve güncelliğiyle fevkalade bir makine. Duyusal, fiziksel ve bilişsel bir araç olarak bizi çevreleyen dünyayla ilgili düşünmeye davet ediyor.







Sergideki en düşündürücü eserler video artlar. Julien Previeux'un filmi, 19. yüzyılın sonundan beri yazılmış bilimsel ve teknolojik tarihi, sanatsal yöntemlerle yeniden kurguluyor. Emin Fırat Övür'ün okul koridoruna yerleştirilmiş siyah beyaz filmi ise sokak hayvanları üzerine düşündürücü bir eser. İzler ve gölgeler üzerinden takip ediyoruz sokak hayvanlarını. Düşündüren eserlere her zaman hayranım, vaktiniz olursa 21 Ocak'a kadar Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bu sergiyi görebilirsiniz.