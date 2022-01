"Avrupa Yakası'ndan Boğaz'a nazır bir arsa aldım", "Ben cadde aldım abi, daha fazla almayayım diyorum..." Böyle bir diyalogun ortasında bir sağa bir sola bakıyorum ne diyorlar diye. Ben de "Boğaz'ı komple satın aldım" diye dalga geçiyorum, anlamsızca suratıma bakıyorlar.

Z kuşak sohbetinin tam merkezindeyim, gazetecilikteki öğrencilerime kültür-sanat haberciliğini anlatırken, onlar da bana Metaverse dünyasını anlatıyor. Metaverse'te yani sanal evrende satılan İstanbul arsalarını hâlâ görüp görmediğimi soruyorlar.







Gördüm, hatta bayıldım ama almak aklıma gelmedi, cesaretim mi yok, geleneksel mi kaldım bilemiyorum... Sadece insanların sürekli birbirine ciddi ciddi Metaverse arsası aldırmaya çalışma çabasını, bu konuda fikri olmayana da 'Ne yani arsan yok mu?' gibi yorumlar yapmalarını şaşkınlıkla takip ediyorum.

Peki Metaverse dünyasında yer almaya hazır mıyız? Biraz daha mı beklemeye, öğrenmeye ihtiyacımız var?

Soru işaretlerinin çok olduğu bir konu, tıpkı Bitcoin'in ilk çıktığı günlerdeki gibi. Sadece Z kuşağı arasında değil, şu günlerde sosyal ortamda Metaverse'te satılan arsalardan başka bir şey konuşulmuyor.







İstanbul'un dikkat çeken arsaları sanal evrende de gerçek dünya isimleriyle aynı. İstiklal Caddesi örneğin oldukça dikkat çekiyor, ara sokaklar hariç sanal arsaların hepsi satılmış. Nişantaşı da popüler, hemen satılmış. Satılan arsaların büyük kısmını Avrupa Yakası oluştururken Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar ilgi görmüş. 'Metaverse'te bari birileri Dolapdere'ye, Gaziosmanpaşa'ya sahip çıksın, neden popüler kültür, sanal evrenle paralel gidiyor' diye isyan ediyorum zaman zaman.







NASIL SATIŞ OLUYOR?

Herkesin en çok sorduğu soruyu ben de hemen Z kuşağına soruyorum. Sanal arsa satışları nasıl oluyor? Her platformun kendi coin'i ile gerçekleştiriliyormuş. Arsa satın alabilmek için ya sanal cüzdana OVR coin'i gönderilmeli ya da platforma sanal cüzdan ile bağlanılmalıymış.

Metaverse Yılbaşı Partisi, Metaverse Evreninde Düğün, Metaverse Teknoloji Fuarı gibi şeyler yakın zamanda sessiz sedasız gerçekleşti. Hatta cenaze bile yapıldı. Şimdi de parsel parsel İstanbul'u satıyorlar. Decentraland gerçek haritayı parselleyerek satış yapıyor. Çizimler kaliteli olduğu ve birçok oyun faaliyeti bulunduğu için platform diğer uygulamalara göre daha fazla tercih ediliyormuş.







TÜRKİYE'NİN İLK KÜRATE EDİLMİŞ NFT SEÇKİSİ

Metaverse dünyasından NFT dünyasına geçelim. Bu hafta İstanbul'da çok başarılı bir NFT sergisi hayata geçti. Türkiye'nin ilk kürate edilmiş NFT platformu carny.io başarılı Türk sanatçıların NFT koleksiyonunu koleksiyonerler ve yatırımcılarla Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda buluşturdu.

Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection başlıklı sergide ne mutlu ki çağdaş sanatın geleceğin teknolojisi ile nasıl bir arada olduğunu gördük.

Platformun kurucu ortakları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, "Türkiye sanatına ve sanatçılarına görünürlük kazandırmak ve uluslararası sanat piyasalarında yer almaları için olanak sağlayan bir dijital platform olmasının yanında galeri temsiliyeti olmayan sanatçıların eserlerine de yer vererek onlara bağımsız alan sağlıyoruz" dedi. En çok dikkatimi çeken eserlerin sanatçıları arasında Esra Gülmen, Yonca Karakaş, Olcay Kuş, Mehmet&Kazım var.