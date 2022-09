New York Sanat Haftası'nı takip etmek için Manhattan'dayım... Keşfe bu yıl 30 ülkeden 240 galeriyi ağırlayan The Armory Show'dan başlıyorum. Fuar; Carla Acevedo-Yates küratörlüğünde çevre sorunları, ırk, cinsiyet ve güç gibi konuları merkezine alıyor. Etkinlikte kişisel ve politik iklimlere odaklanan sanatçılar dikkat çekiyor. Fuarda Meksikalı sanatçı Hugo McCloud'un tek kullanımlık plastikten yaptığı yerleştirmesi en ilgi gören eserler arasındaydı. Armory Show'un bu yılki edisyonu; yağmur ormanları ile orada yaşayanların tarihi, ekolojisi ve politikası hakkındaki hikayeleriyle diğer sanat fuarlarına örnekti.







VENEDİK'TEN NEW YORK'A

Bu arada The Armory Show'da birçok sanatçının eserleri 59. Venedik Bienali'nde aynı anda sergileniyor. Mohamed Ahmed Ibrahim, Venedik Bienali'nde Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsil ediyor. The Armory Show'da ise Lawrie Shabibi (Dubai) ile birlikte tüm yeni işlerden oluşan bir solo standı var. Öte yandan muzlu ve portakallı eserler de gündemdeydi. Hatırlayacaksınız Miami'de sergilenen ve İtalyan asıllı sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan 'Komedyen' isimli eser, 120 bin dolara satılmıştı. 'Burada en azından heykeli var, bu rakamlar hakkıdır' gibi espriler yapıldı.







Armory Sanat Haftası kapsamında fuara paralel başka açılışlar da gerçekleşti. Art on Paper, İndependent ve Clio Art'da da iklim krizi hakkında mesaj veren eserler en çok konuşulanlar arasındaydı. Amerika'da gerçekleşen sanat fuarlarında hep Türk sanatçıları görmeyi hayal ediyorum ama maalesef hiçbirinde yokuz, ne mutlu ki bir tek Art on Paper'da Ardan Özmenoğlu eserlerini görmek gururlandırıyor.



KAPADOKYA'NIN BALONLARI VE DİJİTAL SANAT DİYARBAKIR'DA

New York Sanat Haftası'ndan ülke sanat gündemine dair bir detayı siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl beş şehirde gerçekleşecek programı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da yapılacak. En çok merak ettiğim etkinliklerin hepsi ise Diyarbakır'da...







Şehir sanatseverleri mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturacak. Diyarbakır Sur Kültür Yolu'ndan barış güvercinleri uçurulacak. 2 binden fazla sanatçı ve 500 etkinlikle Türkiye'nin kültür sanat zenginliği Diyarbakır'dan dünyaya taşınacak. Dengbejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan eyvan gecelerine tüm değerler tek bir festivalde buluşacak. Kapadokya'nın balonları Diyarbakır'da uçuş yapacak, Keçiburnu Terası'ndan gökyüzü gözlem etkinliğiyle festival rengarenk bir hal alacak.







Çalışmalarıyla tüm dünyada büyük ilgi gören Refik Anadol'un Rönesans eserleriyle hazırladığı dijital enstalasyonu 'Renaissance Dreams', Saint George Sanat Merkezi'nde, ressam İsmail Acar'ın sergisi Surp Giragos Kilisesi'nde ziyaretçileriyle buluşacak. Miras sohbetleri, resim ve fotoğraf sergileri, çocuk atölyeleri, şiir dinletileri, gastronomi buluşmaları, tiyatro ve dans gösterileri, ziyaretçilere benzersiz bir dokuz gün yaşatacak. Festivalde kaçırılmayacak etkinlikler listenizi şimdiden yapmaya başlayın derim.