Kulislerde konuşulanlara göre, seçimden sonra müzikte telif haklarıyla ilgili ciddi adımlar atılması planlanıyor

Geçen hafta, müzik dünyasının 'Sinemada sorun halloldu, sıra müzik dünyasındaki telif düzenlemesine geldi' dileğini köşeme taşımıştım. GÜNAYDIN'ın manşetini de süsleyen bu haber, hafta boyunca çok konuşuldu. Onlarca yapımcı, besteci, sanatçı ve aranjörden; kanayan yarayı dillendirdiğim için teşekkür mesajları aldım. Şimdi herkesin gözü kulağı Ankara'da; yeni bir yasa için beklenti içindeler. Haber bekleyenler için son gelişmeyi bildireyim: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yakın kaynaklardan öğrendiğime göre; hassasiyetle takip edilen bu konuyla ilgili çalışmalar yakında başlayacak. Kulislerde konuşulanlara göre, seçimden sonra müzikte telif haklarıyla ilgili ciddi adımlar atılması planlanıyor. Sanırım kısa süre içinde konuyla ilgili resmi bir açıklama da gelir. Her konuyu büyük bir titizlikle takip eden ve her yaraya anında neşter vuran devletimizin, müzik dünyasındaki bu sıkıntıyı da seçim sonrası ivedilikle halledeceğine inanıyorum.





SEVDİĞİM BİR SES

Gülay Tertemiz bir ses, sakin ve dinlendiren bir yorum... Ben severek dinlerim Gülay'ı .. 'Bir Mucize', 'Son Bir Kez', 'Ellerini Çekip Benden' ve birbirinden farklı onlarca şarkı....

Ama son dönemlerde Gülay'dan ses çıkmadığını fark ettim. Gülay'ın yeni bir şeyler yapmasının ve sevenlerinde yeni tatlar bırakmasının vakti geldi de geçiyor bence.