İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; kökeni çok eski çağlara dayanan, kendi doğal ortamından alınıp taze sürgünleri için yetiştirilmeye başlanan, Eski Yunan ve Romalılar tarafından fazlaca sevilen bir sebzeyi anlatıyorum: Kuşkonmaz. Bu sebzenin kimi zaman çorbası yapılır, kimi zaman da salatası. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



FAYDALARI

Detoks görevi gören nadide sebzelerden biridir.

Yaşlanma karşıtı özelliği vardır.

Magnezyum ve fosfor içermektedir.

Kalsium açısından zengindr.

C vitamini deposudur.



KUŞKONMAZ ÇORBASI



YAPILIŞI: Kuşkonmazların dış kabuğunu ince bir şekilde soyuyoruz. Minik minik doğruyoruz. Tereyağını eritip kuşkonmazları kavuruyoruz. Un ilave edip kuşkonmazlarla kavurmaya devam ediyoruz. Sütü, azar azar ilave edip baharatları ekliyoruz. Bir-iki tane kuşkonmaz ayırıp sarımsaklı tereyağında kavurup çorbayı süslemek için kullanıyoruz.



MALZEMELER

1 demet kuşkonmaz

3 yemek kaşığı tereyağı

1.5 yemek kaşığı un

5 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz



SÜSLEMEK IÇIN:

2 adet kuşkonmaz

2 diş sarımsak

Tereyağı



KUŞKONMAZLI KİŞ



YAPILIŞI: Hamur için; un, tuz ve yağı ufalayarak karıştırıyoruz. Su ilave edip hamur haline getiriyoruz. Streç film ile kaplayıp buzdolabına kaldırıyoruz. Tart kalıbını yağlayıp hamuru yayıyoruz. Kabarmasın diye çatalla deliyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Kuşkonmazları doğrayıp incecik doğranmış soğan ile zeytinyağında kavuruyoruz. Kuşkonmazları pişmiş tartın üzerine seriyoruz. Ayrı bir yerde, yumurta ile kremayı çırpıyoruz. Peynir ekleyip kuşkonmazların üzerine döküyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER

8 adet kuşkonmaz

50 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 adet yumurta

1 paket krema

Yarım kase keçi peyniri

Tuz

Karabiber HAMUR IÇIN:

200 gr. un

Yarım tatlı kaşığı tuz

110 gr. margarin

3 yemek kaşığı su



SOSLU KUŞKONMAZ

YAPILIŞI: Kuşkonmazları tuzlu kaynar suda haşlıyoruz. Sonra renginin kaybolmaması için soğuk ya da buzlu suyun içine bırakıyoruz. Sos için; soğanı rendeliyoruz, zeytinyağında kavuruyoruz. Un ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Domatesleri rendeleyip tuz ve karabiber ilavesiyle pişirmeye devam ediyoruz. Domatesler suyunu çekince, ayrı bir kasede dövülmüş sarımsak ve limon suyunu çırpıyoruz. Sosun içine ilave edip altını kapatıyoruz. Sarımsak ve limonu pişirmiyoruz. Kuşkonmazların üzerine sosu döküp beraber servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 demet kuşkonmaz



SOSU IÇIN:

4 adet iri ve etli Çanakkale domatesi

2 yemek kaşığı un

Yarım limon

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 adet soğan