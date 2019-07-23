Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bayılarak yediğimiz, ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi hijyenik koşullarda yapıldığını bilemediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. O kadar nefis ve hafif oldu ki, yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de deneyin.



DONDURMANIN TARİHİ



Dondurmanın tarihi, M.Ö. 4'üncü yüzyıla dayanıyormuş. Boğazına düşkünlüğü ile tanınan Roma imparatoru deli Neron, gladyatör dövüşlerini seyrederken, kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşnibaşlarını ödüllendirirmiş. Çeşnicibaşlarından biri, bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurmuş, üzerine bal ve çeşitli meyve parçaları dökerek, imparatora sunmuş. Neron, o güne kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevmiş. Ertesi gün de köle ordusunu kar toplamaya göndermiş. Karın üzerine bal ve ezilmiş meyve döktürerek, tarihin ilk dondurmasını hazırlatmış. Ben bugün kavunlu, karadutlu, kurabiyeli dondurma yaptım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



GRANOLA PARÇALI DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Bir kase dolusu granola

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya çubuğunu çıkarıyoruz ve bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kabına yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarılarını koyup iyice karışana dek çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıyoruz. Yumurta sarılarını benmari usulü pişiriyoruz. Beş dakika kadar bu işlemi sürdürüp toz şekerin yumurta sarısı içinde tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından karışımın bulunduğu cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak bu kez de soğutuyoruz. Tencerede bekleyen karışımın içine yumurtalı karışımı yavaş yavaş, sürekli karıştırarak ekliyoruz. Üzerine granolaları ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Bir kek kalıbının ya da cam kasenin içini streç filmle kaplayıp hazırladığımız bu dondurma karışımını içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filme kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8-10 saat bekletiyoruz.



KAVUNLU MUZLU DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Yarım kavun

3 adet ezilmiş muz

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz ve bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Beş dakika kadar bu işlemi sürdürüp toz şekerin yumurta sarısı içinde tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından karışımın bulunduğu cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak bu kez de soğumasını sağlıyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı, karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. En son rondodan çekilmiş kavunu da ilave edip kıvamını ayarlıyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Bir kek kalıbının ya da cam kasenin içini streç filmle kaplayıp hazırladığımız karışımı içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filme kapattıktan sonra dondurucuda minimum 8-10 saat bekletiyoruz.