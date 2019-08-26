İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok faydalı bir besine yer veriyorum.

Arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın, arıların bal midesi denilen orgalarında kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki petek hücrelerine yerleştirilen mucizevi besin bal ile ilgili üç tarif hazırladım.

Biliyorsunuz çeşit çeşit, renk renk bal var ve aslında hiçbiri, bir diğeri ile aynı değil. Neden böyle diye birkaç kaynaktan araştırdım.

Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlara ve yöreye göre değişkenlik gösteriyormuş.

Balın kokusunu bile çiçeklerdeki uçucu yağlar verirmiş ki, bu aynı zamanda çiçeklerin de kokularını sağlayan yağ imiş. Bal öyle enteresan bir besin ki; nem, güneş ışığı, kaynatma gibi sıra dışı bir etkiye maruz kalmadığında bozulmuyor.



BALIN HİKAYESİ

Balın tarihi; Sümerler, Babiller ve kutsal Hint bilgileri kadar geçmişe dayanıyor. Esasen arılar, en az 100 milyon yıldır bal üretiyorlarmış. Bal, eskiden binaları ve evleri kutsamak için kullanılırmış.

Kleopatra, genç görünmek için düzenli olarak bal ve süt banyosu yaparmış.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BALLI MUZLU KEK



YAPILIŞI: Un hariç, tüm malzemeyi robotta çekiyoruz. Ardından unu ilave edip hepsini iyice çırpıyoruz. Tavayı yağlayıp ısıtıyoruz. Karışımdan birer kepçe döküp göz göz olunca ters çeviriyoruz. Hepsini tek tek pişirip servis ederken aralarına bal döküyoruz. Muzları dilimleyip ceviz ile süsleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 adet muz

2 tatlı kaşığı bal

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı un

Muz

Bal

Ceviz



BALLI KUP



YAPILIŞI: Öncelikle tereyağını eritiyoruz ve üzerine sütü ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Diğer malzemeleri de topaklanmaması için hızla karıştırarak ilave ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaştığı zaman altını kapatıyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz. Soğuyunca üzerine bal döküyoruz ve ceviz serpiştiriyoruz. Varsa krokan ile servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

5 yemek kaşığı bal

1.5 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Bal

Ceviz

Krokan



BALLI LOKMA TATLISI



MALZEMELER

HAMURU IÇIN:

3 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 paket kuru maya

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

ŞERBETI IÇIN:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Öncelikle şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kapatıp bal ilave edip karıştırıyoruz. Ardından şerbeti soğutuyoruz. Hamur malzemesini iyice karıştırıp hamur yoğuruyoruz ve kapaklı bir kabın içine alıp mayalandırıyoruz. Yağı kızdırıyoruz ve ayrıca tezgahı hafif yağıyoruz. Hamurdan küçük bezeler kopartıp yağlı tezgahta yuvarlayıp elimizle ortasına delik açıyoruz ve kızgın yağa atıyoruz. Arkalı önlü kızartıp çıkar çıkmaz hemen soğuk şerbete atıyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

Ballı lokma tatlısında şerbetin soğuk olması çok önemli, zira kızarır kızarmaz hiç vakit kaybetmeden lokmaların şerbete atılmaları gerekiyor. Bu şekilde çıtır çıtır oluyor.