Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, apar topar hazırladığım nefis bir sofra var. Çok sevdiğim bir arkadaşım bana akşam yemeğine geleceği için zamanla yarıştığım, koşturmanın bolca yaşandığı bir serüvenin içine girdim.

Misafir ağırlamayı oldum olası çok sevmişimdir. Bazen bir konsept belirlerim, çok sayıda arkadaşımı çağırırım ve tüm gün o davet için uğraşırım, bazen de böyle hazırlıksız yakalanırım ve muazzam bir koşuşturmanın içinde bulurum kendimi.



EN KOLAY TATLI

Tatlı olarak ne yapsam diye düşünürken, buzdolabında duran tahin helvasına gözüm ilişti. Balık sofralarının olmazsa olmaz tatlısı fırında helva olduğuna göre, tahin helvalı bir tatlı son derece iyi olur diye düşündüm. Başka bir arkadaşımın hediye olarak getirdiği organik tahin ve organik pekmez ikilisinin dondurmaya ne kadar yakışacağı gözümde belirdi ve arkadaşımın bayıla bayıla yediği tatlı kendiliğinden oluşmuş oldu.



KAĞITTA LEVREK

Neredeyse yağsız pişen bu levrek, diyet yapanlar için de birebir. Bazen dondurulmuş bezelye ve rendelenmiş havuç da ilave ediyorum ama bence en güzeli menemenlik malzeme ile yapılanı. Kağıtta levreğin olmazsa olmaz malzemesi limon ve defne yaprağıdır.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.



KAĞITTA LEVREK



MALZEMELER



1 adet orta boy levrek

Yarım domates

1 adet sivri biber

1 adet küçük soğan

2 dilim limon

1 defne yaprağı

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



YAPILIŞI: Yağlı kağıdı levreğimizi kaplayacak boyutta kesiyoruz. Soğanı mümkün olduğunca minik doğruyoruz. Domatesin kabuğunu soyup minik minik doğruyoruz. Biberi de doğruyoruz. Kağıda önce domates, biber ve soğanın bir kısmını koyuyoruz. Üzerine levreği koyuyoruz. Levreğin arasına soğanları sıkıştırıyoruz, tuz ve karabiber serpiyoruz. Üstüne çok az zeytinyağı gezdiriyoruz. Limon dilimleri ve defne yaprağını ekleyip yağlı kağıdı hiç hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırına atıp 20-25 dakika kadar pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Levreği balıkçıya temizletirseniz iyi olur. Toz karabiber yerine varsa tane karabiber kullanmanızı öneririm.



SOTE BEBEK PATATESLER



MALZEMELER



500 gr. bebek patates

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet maydanoz

5 diş sarımsak

Tuz

Karabiber Kırmızı toz biber



YAPILIŞI: Bebek patateslerin kabuklarını soyup tuzlu suda haşlıyoruz. Hafif diri kalacak şekilde sudan alıyoruz. Teflon tavada tereyağını eritiyoruz, sarımsakları rendeleyip yağda çeviriyoruz. Haşlanmış patatesleri ilave edip hepsini soteliyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve doğranmış maydanoz ilave ediyoruz. Fırından çıkmış balığın yanında servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

İçinde bulunan kazein ismi verilen süt proteini sebebiyle ısı görünce hemen yanmaya başlayacağından, tereyağını eritirken mutlaka içine bir miktar ayçiçek yağı eklemelisiniz.



TAHİN HELVALI DONDURMA



MALZEMELER



4 top kaymaklı dondurma

100 gr. tahin helvası

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı pekmez



YAPILIŞI: Dondurmayı kuplara paylaştırıyoruz. Üzerlerine tahin ve pekmez döküyoruz, rendelenmiş tahin helvası koyuyoruz. Bütün bunlar için sadece iki dakika yeterli oluyor.



SOĞANLI EKMEK



MALZEMELER



1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

3 tatlı kaşığı kuru maya

4 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşıgı sirke

4 su bardağı un

1/2 su bardağı minik minik doğranmış soğan

5 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz



YAPILIŞI: Öncelikle ılık süt ve su karışımına maya ve şekeri ekleyerek yaklaşık 10 dakika kabarmasını bekliyoruz. Daha sonra tuz, sirke, yağ ve unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun iki katına çıkması için yaklaşık bir saat bekliyoruz.

Diğer yandan iki kaşık margarin ile soğan, sarımsak ve maydanozu biraz kavuruyoruz. Kabaran hamuru merdane ile açıyoruz, içini hafif yağlayarak harcımızı koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Ters çevirerek yağlanmış fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve hamurun iki katına çıkana dek kabarmasını bekliyoruz. 260 derece fırında, hamur altın sarısı renk alana dek pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Bu ekmeğin özelliği harlı ateşte hızla pişmesidir. Bu nedenle 260 derecede pişiriyoruz. Böylece çok daha lezzetli oluyor.



ACILI ARAP KÖFTELERİ



MALZEMELER



KÖFTE İÇİN:

1 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Kırmızı toz biber

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su



SERVİS İÇİN:

Semizotu

2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt



DOMATES SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet domates rendesi

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Nane



HAŞLAMAK İÇİN:

Su

Tuz



YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir su bardağı kaynar su ile ıslatıyoruz ve yumuşaması için 15-20 dakika bekliyoruz. Yumuşayan hamura yarım bardak un, tuz, toz kırmızı biber ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğuruyoruz. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapabiliriz. Harçtan minik parçalar alıp avucumuzun içinde yuvarlıyoruz ve parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Yaklaşık 1.5 litre suyu kaynatıp tuz ekliyoruz. Köfteleri sıcak suya atıp haşlıyoruz. Suyun üzerine çıkan köfteler üç-dört dakika kaynadıktan sonra kevgir ile tabağa alıyoruz.

Sosu için; tereyağında sarımsak rendesini kavuruyoruz, salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ve nane ile tatlandırıyoruz. Gerekirse haşlama suyundan bir çay bardağı kadar su ilave edip birkaç taşım kaynatıyoruz. Haşlanan köfteleri sos ile buluşturup birkaç dakika kaynatıyoruz.

Diğer yandan sarımsağı eziyoruz, üç-dört yemek kaşığı süzme yoğurda biraz tuz ilave edip karıştırıyoruz. Semizotunu yıkayıp servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurdu semizotu ile karıştırıyoruz. Son olarak semizotu yatağının üzerine domates soslu sarımsaklı köfteyi ekleyerek servis ediyoruz.