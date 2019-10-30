İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğanın bize sunduğu en güzel lezzetlerden biri olan, aynı zamanda Omega 3 zenginliği bakımında şifa deposu bir besin olan cevizden söz edeceğim.



KALBİ KORUR

Ceviz; çok az sayıda besin türünün içerdiği çok güçlü antioksidan görevi gören elementler barındırır. Bunlardan birisi olan aminoasitler, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken, Omega 3 yağının içerdiği alfa-linolenik asit, patolojik kan pıhtısını önemli ölçüde engeller. Ayrıca günlük olarak tükettiğiniz üç ceviz, kan şekeri ve kolesterol seviyesini düzenli bir seviyede tutmaya yardımcı olur. Ceviz, Orta Asya sıradağlarının doğal bitki örtüsüdür. Buradan Sincan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, İran'a, Irak'a, Azerbeycan'a, Gürcistan'a ve Türkiye'ye yayılmıştır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





CEVİZLİ ÇORBA

MALZEMELER

6 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

2 dal taze soğan

1/5 su bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat



ÜZERİ İÇİN

1-2 dal taze kişniş

İri çekilmiş ceviz içi



YAPILIŞI:

Sarımsak, taze soğan ve cevizleri iyice kavuruyoruz. Daha sonra tavuk suyunu ve baharatları ilave ediyoruz. Kısık ateşte 30 dakika kaynattıktan sonra blender'dan geçiriyoruz.





CEVİZLİ KROKANLI ISPANAK SALATASI

MALZEMELER

KROKAN İÇİN:

1 su bardağı ceviz

Yarım su bardağı toz şeker



SALATA İÇİN:

1 paket baby ıspanak

Yarım kase kurutulmuş domates

100 gr. parmesan



SOS İÇİN:

1 kahve fincanı balsamik sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu



YAPILIŞI:

Öncelikle krokanı yaparak başlıyoruz. Cevizleri ortadan ikiye kırıyoruz. Bir teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizleri atıp beraberce kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp tıraşlanmış parmesan ile servis ediyoruz.



PATATESLİ CEVİZLİ İÇLİ KÖFTE

MALZEMELER

3 çay bardağı çiğ köftelik bulgur

3 orta boy patates

3 diş sarımsak

Yarım soğan

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz

1.5 yemek kaşığı isot

1.5 tatlı kaşığı karabiber

1.5 tatlı kaşığı tarçın

1.5 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı pul biber

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı



YAPILIŞI:

İsot biberini bir kaseye alıyoruz, üzerine bir parmak geçecek kadar zeytinyağı koyup beklemeye bırakıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyup haşlıyoruz. Çiğ köfte yoğurma kabına üç çay bardağı bulguru koyup üzerine patatesi haşladığımız sudan iki çay bardağı döküp karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen bulguru elimizle ezerek yoğurmaya başlıyoruz. Domates salçası, biber salçası ve bir avuç zeytinyağı ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde beş dakika yoğuruyoruz. Soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurun kuruluğunu azaltmak için ara ara elimizi zeytinyağına batırıyoruz. Baharatları ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgur iyice ezilince patatesleri ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirip hamur gibi olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. En son cevizi ekleyip yoğuruyoruz. Elimizle şekil verip servis ediyoruz.