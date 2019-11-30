Bugün, kendisi güçlü, insanları güçlü Karadenizin incisi Trabzon'a konuk oluyorum. Karadeniz mutfağı da, insanları kadar orijinal; hamsi, mısır, karalahana, fasulye ve fındıktan lezzetli ne yemek üretilebilirse üretmişler ve ünü tüm Türkiyeye yayılmış. Ben bugün Trabzon'a ait üç lezzetten bahsedebildim, ancak Trabzon mutfağı bu köşeye sığamayacak kadar geniş ve nev-i şahsına münhasır. Hamsi, çorbasından buğulamasına, pilavından tatlısına kadar çok geniş bir yelpaze sunmuş Trabzon mutfağına. Bugün sizler için hamsi kuşu, sadece pirinçle kıvam alan Hamsiköy sütlacı ve Karadeniz sofralarının baş tacı mısır ekmeği yaptım. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



HAMSİ KUŞU



YAPILIŞI: Maydanoz, taze soğan ve taze naneyi ince ince kıyıyoruz. Hamsi dışında tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuruyoruz. Hamsilerin kılçıklarını çıkartıp fileto şeklinde açıyoruz. İki adet hamsiyi avuç içimizde yan yana yerleştiriyoruz. Üzerine iç malzemesinden koyup bir adet hamsi ile üzerini kapatıp hafifçe çevirerek sıkıştırıyoruz. Hamsi kuşlarını kızgın yağda kızartıyoruz.



MALZEMELER

1 kg. hamsi

Yarımşar demet maydanoz, dereotu, taze soğan

2 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

BULAMAK İÇİN:

2 kase mısır unu

Kızartmak için ayçiçek yağı



SEBZELİ MISIR EKMEĞİ



YAPILIŞI: Pırasa ve ıspanağı iyice yıkayıp ince ince doğruyoruz. Mısır unu, un, tuz ve kabartma tozunu bir kasenin içinde sıcak su ile yoğuruyoruz. Doğradığımız sebzeleri de içine katarak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Harcı kek kalıbına yayıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER

1/2 kg. mısır unu

1 su bardağı un

Pırasa

Ispanak

Kabartma tozu

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Sıcak su

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı



HAMSİKÖY SÜTLACI



MALZEMELER

2.5 litre süt

1 kase pirinç

2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çimdik tuz

ÜZERI IÇIN:

1 su bardağı fındık kırığı

YAPILIŞI: Yayvan bir tencereye bir miktar su koyuyoruz. Bir kase pirinci ilave edip ocağın üzerinde haşlamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi biten pirinçlerin üzerine 2.5 litre sütü ağır ağır ekliyoruz. Koyulaşmaya başladıktan sonra da tuz ve toz şekeri ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar kaynattıktan sonra güveçlere paylaştırıyoruz. Yumurtanın sarısını çırpıyoruz, sütlaçtan biraz ilave ederek inceltiyoruz ve sütlaçların üzerine paylaştırıyoruz. Güveçleri fırın tepsisine diziyoruz. Tepsiye bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve sütlaçların üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fındık kırıkları ile süsleyerek servis ediyoruz.

NOT: Nişasta ile koyulaştırılan sütlaç, bence pelte gibi oluyor. Pirincin kendi nişastasını çıkarmak daha lezzetli bir sonuç veriyor, orijinal sütlaç benim için budur.