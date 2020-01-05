Kakaolu fındık ezmesini sevmeyen yoktur. Pankeklerin arasında, kızarmış ekmeğin üstünde, bazen de kocaman bir kaşık mutluluk için her birimiz başvururuz canımız tatlı çektiğinde. İlla ki o kavanoz açılır ve kaşıklanır. Neden bizleri bu kadar mutlu ettiğini, neden onun yerine başka bir lezzet koyamadığımızı bilemeyiz. Tüm diyet programlarında kaçındığımız bu mutluluk, diyet boynca kendini özletir bizlere. Çocuklar için de durum bundan farksız değil. Kakaolu fındık kreması ödülüdür tüm uslu duran çocukların. Ben seneler önce 'Bu enfes lezzeti evde nasıl yapabilirim?' diye düşündüm ve birçok deneme sonucunda bir reçete geliştirdim. İçinde ne olduğunu bilmediğim lezzetlere karşı önyargılı bir tabiata sahip olan ben, raflarda sıklıkla gördüğüm o bir kavanoz mutluluğa karşı koyamıyordum, ta ki evde çok benzer, hatta belki daha lezzetli formülü keşfedene kadar. Bir daha İdilika'nın mutfağına hazır satılan kavanozlardan almadım.



EV YAPIMI KAKAOLU FINDIK EZMESİ



MALZEMELER



7 yemek kaşığı pudra şekeri

2 silme yemek kaşığı tam buğday unu

75 gr. tereyağı

4 silme tatlı kaşığı kakao

1 paket sütlü çikolata

8 yemek kaşığı süt

1 su bardağı fındık

1 yemek kaşığı toz şeker

2 paket vanilya



YAPILIŞI:

Fındıkları rondodan çekiyoruz. Tereyağını, unu ve şekeri tavada çok hafif kavuruyoruz. Soğuduktan sonra fındıkların üzerine ilave ediyoruz ve hepsini tekrar çekiyoruz. Süt ilave edip tekrar çekiyoruz. Ardından vanilya ve kakao ilave ediyoruz. Benmari usulü (kaynamış suyun içine oturtulan bir kasenin içinde) eritilmişçikolatayı çikolatayı da karışıma ekleyip son kıvamını elde ediyoruz. Fındık ezmesini cam bir kavanozun içinde buzdolabında saklıyoruz.



PÜF NOKTASI

Çikolata kremasının kıvamı sulu olursa biraz daha fındık tozu, koyu olursa da biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Diğer yandan şayet elinizdeki fındıklar çiğse, teflon bir tavada fındıkları kavurup ardından bir bezinde içinde ovuşturarak kabuklarını soyabilir, rondodan çekebilirsiniz.



FINDIĞIN ENERJİ VERDİĞİ DOĞRU MU?



Öncelikle çantamdan eksik etmediğim yegane atıştırmalık olan fındığın, vücudumuzun günlük tüm protein ihtiyacını karşıladığını paylaşmak isterim. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar her gün düzenli olarak fındık tüketirlerse, vücut gelişimleri hızlanır ve enerji yüklenmiş olurlar.

Enerji deposu fındık, beden ve zihin yorgunluğunu gidererek canlılık veriyor.

Fındık yağı, tüm yemeklerin yapımında hafifliği ve lezzetiyle fark yaratıyor.



ÇİKOLATALI ACI BADEM KURABiYESİ



MALZEMELER



3 adet yumurtanın akı

250 gr. pudra şekeri

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

150 gr. rendelenmiş çikolata

100 gr. fındık kreması

100 gr. çekilmiş badem



YAPILIŞI:

Yumurta aklarını katı hale gelene kadar çırpıyoruz. Kalan malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. İki tane tatlı kaşığı yardımıyla malzemeyi kalıplara paylaştırıyoruz. 130 derecede 40-45 dakika pişiriyoruz. Çok fazla soğumalarına fırsat vermeden kalıplardan çıkarıyoruz