Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mübarek Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü, ailemiz ve misafirlerimizle paylaşacağımız nefis lezzetlere devam ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfağı@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hepinize iyi bayramlar...



TRİLEÇE



YAPILIŞI:

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurta aklarını bir çimdik tuz ilavesiyle kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Şekeri ekleyip beş dakika daha çırpıyoruz. Sarıları ayrı bir kapta çırpıyoruz, sarıları aklara yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek bir spatula ile pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz. Kek karışımını tepsiye döküyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında fırınlıyoruz. Kek soğuduktan sonra derin bir kapta şerbeti için süt ve süt tozunu köpürene kadar çırpıyoruz. Kremayı ekleyip iki dakika daha çırpıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kekin üzerine gezdiriyoruz, kesinlikle pişirmiyoruz. Karamel için tereyağ ve şekeri geniş bir tavaya alıp kısık ateşte eritiyoruz. Karıştırmadan şeker eriyip kahverengi bir sıvı haline gelene kadar bekliyoruz. Kremayı ve sütü yavaş yavaş ekleyip karameli hızlıca çırpıyoruz. Karıştırarak koyu karamel kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Karameli şerbetini çeken kekin üzerine gezdiriyoruz. Buzdolabında iki saat dinlendirip servis yapıyoruz.



MALZEMELER



KEK iÇİN:

5 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı un

2 paket şekerli vanilin

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

Fırın kabını yağlamak için 1 çay kaşığı tereyağı



ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı süt

2 paket krema

1 su bardağı süt tozu



KARAMEL iÇİN:

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

1/2 su bardağı süt



ETLİ SEBZELİ KARNIYARIK



YAPILIŞI:

Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ve soğanı ilave ederek kısık ateşte suyunu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Etler pişerken bir yandan patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyup orta ateşte önlü arkalı patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyoruz. Kızaran patlıcanların fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi patlıcanların içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.



MALZEMELER



200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase kaşar peyniri

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

Yeteri kadar patlıcan