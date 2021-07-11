Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Çimrin Hafif atıştırmalık arıyorsanız buyrun
İDİL ÇİMRİN
11 Temmuz 2021, Pazar İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Hafif atıştırmalık arıyorsanız buyrun

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, size tek lokmada tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz şahane reçeteler geliştirdim. Tek lokmada sıkıştırılmış bu sağlıklı lezzet toplarını sizler de hazırlayabilir, her daim buzdolabınızda acil durumlar için saklayabilirsiniz. Bu tarifler, ani gelen kahve misafirleri için de birebir.. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanınmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

KURU KAYISILI TAHİNLİ TOPLAR

MALZEMELER
10 adet kuru kayısı
1 yemek kaşığı tahin ve pekmez
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.

PEKMEZLİ TOPLAR

MALZEMELER
8 adet hurma
2 yemek kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı
Kakao
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
Tarçın
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.

ÇİLEKLİ TOPLAR

MALZEMELER
2 paket bebe bisküvisi
Yarım su bardağı ceviz içi
Yarım su bardağı fındık içi
1 çay bardağı tereyağı
Tarçın
10 adet çilek püresi
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Kıvam alması için 15 dakika buzdolaında bekletiyoruz. Daha sonra top top şekil verip servis ediyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA