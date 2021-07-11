İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, size tek lokmada tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz şahane reçeteler geliştirdim. Tek lokmada sıkıştırılmış bu sağlıklı lezzet toplarını sizler de hazırlayabilir, her daim buzdolabınızda acil durumlar için saklayabilirsiniz. Bu tarifler, ani gelen kahve misafirleri için de birebir.. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanınmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KURU KAYISILI TAHİNLİ TOPLAR



MALZEMELER

10 adet kuru kayısı

1 yemek kaşığı tahin ve pekmez

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı süt

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.



PEKMEZLİ TOPLAR



MALZEMELER

8 adet hurma

2 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı

Kakao

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı süt

Tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.



ÇİLEKLİ TOPLAR



MALZEMELER

2 paket bebe bisküvisi

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım su bardağı fındık içi

1 çay bardağı tereyağı

Tarçın

10 adet çilek püresi

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Kıvam alması için 15 dakika buzdolaında bekletiyoruz. Daha sonra top top şekil verip servis ediyoruz.