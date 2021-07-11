İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, size tek lokmada tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz şahane reçeteler geliştirdim. Tek lokmada sıkıştırılmış bu sağlıklı lezzet toplarını sizler de hazırlayabilir, her daim buzdolabınızda acil durumlar için saklayabilirsiniz. Bu tarifler, ani gelen kahve misafirleri için de birebir.. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanınmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
KURU KAYISILI TAHİNLİ TOPLAR
MALZEMELER
10 adet kuru kayısı
1 yemek kaşığı tahin ve pekmez
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.
PEKMEZLİ TOPLAR
MALZEMELER
8 adet hurma
2 yemek kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı
Kakao
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
Tarçın
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.
ÇİLEKLİ TOPLAR
MALZEMELER
2 paket bebe bisküvisi
Yarım su bardağı ceviz içi
Yarım su bardağı fındık içi
1 çay bardağı tereyağı
Tarçın
10 adet çilek püresi
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Kıvam alması için 15 dakika buzdolaında bekletiyoruz. Daha sonra top top şekil verip servis ediyoruz.