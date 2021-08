Ege ve Orta Anadolu etkisinde kalmış, ne tam Ege kadar sebzeli yemekleri olan, ne de bir Orta Anadolu kadar et ağırlıklı Uşak mutfağına konuk oluyoruz. Türk mutfağının tüm zenginliğini ve harmonisini bir arada sunan Uşak mutfağı, gerçekten tanımaya ve anlatılmaya değer. Ben bugün Uşak mutfağından, hepinizin evlerinde kolay kolay bulabileceği malzemelerden yapılacak et basması ve cendere tatlısı tariflerini merak edip pişirdim. Lezzetleri ve yapılışları hoşuma gittiği için Uşaklılar'dan öğrendiğim bu reçeteleri bugün sizlerle paylaşıyorum.



ET BASMASI



MALZEMELER

3-4 adet patates

1 kg. orta yağlı kıyma

2 adet soğan

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Öncelikle soğan, sarımsak ve biberleri rondoda çekiyoruz. Diğer bütün malzemeyi bir araya getirerek köfte harcını oluşturuyoruz. Patatesleri halka halka kesip yuvarlak bir tepsiye dikkatli şekilde sıkı sıkı diziyoruz. Üzerine köfte harcını yerleştiriyoruz ve elimizle iyice bastırıyoruz. Son olarak dilimlediğimiz domates ve biberleri en üste diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.



GÜL PEKSİMETİ



MALZEMELER

3 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağından biraz eksik sıvı yağ

3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 paket instant veya 1 adet yaş maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇIN:

Yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI: Karıştırma kabında malzemeleri yoğurmaya başlıyoruz. Çok sert olmayacak şekilde hamur elde ediyoruz. Mayalı olduğu için iyice yoğuruyoruz. Sonra bir fincan kadar sıvı yağa ellerimizi batırıp hamuru biraz daha yoğuruyoruz. Bu işlemi bir kaç defa tekrarlıyoruz. Hamurun mayalanması için yarım saat üzerini örterek bekletiyoruz. Sonra hamuru rulo şekline getirip dört parçaya kesiyoruz. Kestiğimiz hamurları da kalın olmayacak şekilde rulo yapıp küçük küçük kesip tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz ve susam serpip 180 derece fırında 40 dakika kadar pişiriyoruz.



ALACA TENE



MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1/2 çay bardağı kırık bulgur

1 tane soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sıcak su

Tuz

YAPILIŞI: Soğanları yemeklik doğruyoruz ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Mercimekle birlikte bulguru tencereye alıyoruz sıcak su ilave ederek tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Tuzunu ekleyip sık sık kontrol edip karıştırıyoruz. Suyu azaldıkça sıcak su ekliyoruz. Mercimekler özlü hal alana kadar pişiriyoruz.