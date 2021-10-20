İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Erzincan'a konuk oluyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi illerinden biri olan Erzincan'da çeşitli kültürlerin etkileri görülür. Mutfağı da bu etkilerden nasibini almıştır. Konumu itibariyle tarihi İpek Yolu üzerinde kalan Erzincan mutfağı; Acem ve Arap mutfaklarının da izlerini taşır. Kentin sahip olduğu özgün tarihi doku, mutfak kültürüne de yansımıştır. Yörede geleneksel beslenme düzeni devam ediyor. Erzincan mutfağında beslenmenin temelini ise buğday ve buğday ürünleri ile hayvansal gıdalar oluşturuyor.



PAZI TURŞUSU KAVURMASI



MALZEMELER

2 kase pazı turşusu

2 adet soğan

1 adet domates

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanlarımızı piyaz olarak doğruyoruz. Tavamıza yağımızı koyup, soğan ve sarımsaklarımızı kavuruyoruz. Salçamızı da karıştırdıktan sonra turşumuzu küp şeklinde doğranmış domates ile baharat ve tuzunu ilave edip kavuruyoruz.



BABİKKO



MALZEMELER

1 kg. un

500 gr. tereyağı

Tuz

Su

SOSU İÇİN:

Yarım kg. yoğurt

3-4 diş sarımsak

3 bardak su

YAPILIŞI: Öncelikle hamurumuzu yoğurmak için, kabımıza unumuzu ve tuzu alıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra yuvarlak borcam tepsimize yağlı kağıdı serip, hamuru yuvarlak yapıp bastırarak tepsiye yayıyoruz. Fırında 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra çıkarıp soğumaya bırakıyoruz. Bu arada hemen sosumuzu yapıyoruz. Tenceremize yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı ve suyu alıp güzelce karıştırıyoruz. Ocağa koyup karıştırarak biraz ılık olunca hemen ocaktan alıyoruz, yoksa yoğurdunuz kesilir. Bir bıçak yardımıyla üstündeki kabuğu yuvarlak şekilde kesip kaldırıyoruz



GILLOR



MALZEMELER

3 su bardağı köftelik bulgur

2 bardak su

1 yumurta

2 su bardağı un

Tuz

Yoğurt

Tuz

Sarımsak (İsteğe göre)

5 adet büyük boy soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

Salça

200 gram kıyma

YAPILIŞI: Bulgura 2 su bardağı kaynar su ve biraz tuz ekleyip çok kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra sıcakken tepsiye döküp 2 su bardağı un ekleyin, 1 yumurta kırıp yoğurun. Resimdeki gibi köfte şekli verip kaynar suda mantı gibi haşlayın. Kaynama suyuna da tuz ekleyin. Sosu için soğanları küp küp doğrayıp kızartın. Yeşil mercimekleri haşlayın. Kıymayı kavurup içine salça soğan ve mercimeğini ekleyin. Gılloru servis tabağına alın üzerine sarımsaklı yoğurt dökün, son olarak üstüne sosunu döküp servis yapın.