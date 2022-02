Türkiye’nin ilk aksiyon filmini yaptık

a Para’da yayınlanan Biz Bize programında Sinan Özedincik ve Sonat Bahar programın ilk bölümünde oyuncu İlkin Tüfekçi, Sol Yanım adlı yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturan şarkıcı Altay ve çocuk ajansı sahibi yapımcı Leyla Albayrak’ı ağırladı. İkinci bölümde ise Ozan Akbaba, Uğur Uzunel ve Atilla Şendil yeni filmleri Anka’yı, şarkıcı Melis Kar da yeni şarkısı Kim Sever’i anlattı.

OZAN AKBABA

Türkiye'nin ilk hız aksiyon filmini yaptık. Epey zorlandık, epey de yeni şey öğrendik. Türk sinemasına güzel bir film armağan ettiğimizi söyleyebilirim. Devamı gelirse ikincisi daha iyi olacaktır.

Yapımcı ve kaynak bulma konusunda Türkiye'de bu işin altına girmek çok zordu. Çünkü insanlar alışıldık şeylerin peşinde koşuyorlar. Bu da kısır döngüye yol açıyor. Bu film belki 10 yıl önce çekilebilirdi destek olunsaydı.







Eşim Buket MGX Yapımın Genel Koordinatörü. Bizim patronlarımızdan biri oldu. Onunla çalışmak bizim için büyük şanstı. Oğlum Ozan Ali ilk kez bugün kamera karşısına geçti. Bana hep soruyorlar "Oyunculuk yapmak isterse destekler misin?" diye. Tabii ki. Ne yapmak isterse desteklerim. O da hızı seviyor. İkimiz de aksiyon hastasıyız.

Atilla abiyi oyuncu olarak da, insan olarak da çok severim. Hem ustamız hem de çok iyi bir insan. Tiyatroda çok fazla reji yaptığı için işin dramaturg kısmından çok iyi anlar, bu yüzden kendisinden çok öneri aldım.

Büyük prodüksiyonlu bir tiyatro yapmak istiyorum. Yakın zamanda hastane ve doktor temalı bir dizi projesine başlayacağım. Farklı roller denemek iyidir.



ALTAY

İŞLER KÖTÜ DEME LÜKSÜM YOK

Herkesin sahne yapma şekli var. Belki konservatuvarın bana kazandırdıkları vardır. Onun haricinde işini sevip saygı göstermek, sürekli kendini yenilemek, insanları mutlu etmeye çalışmak bence önemli.

30 yıldır bu işi yapıyorum. Her sahne öncesi büyük bir heyecan yaşıyorum. O stres sahneye çıktığında bitiyor. İşler kötü demek gibi bir lüksüm yok. Zeytinburnu'nda doğmuş büyümüş belli bir yere gelmiş biri olarak işler kötü deme lüksüm yok. İşler iyi, çok daha iyi olabilir. Para kazandığın sürece işler iyidir.







20 yıldır evliyim. İşin haricindeki bütün zamanımı aileme ayırıyorum. Dışarı çıkmayı çok sevmem zaten. Sahne yoksa stüdyodayım, yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Zeynep benim kızım, gurur kaynağımdır. Gözümü kırpmadan canımı veririm onun için. Akşam yemeği saatinde ailece o sofrada olmaya dikkat ediyoruz. Evlatlarımız bizim misafirimiz. Zamanı gelince onlar da kendi yuvalarını kurup gidecekler.

İlk şarkı çıkardığımda Hilmi abi "Sana dizi yapacağız" dedi. "Bana dizi yapmayalım ben şarkı söylemeye devam edeceğim" dedim. Herkes kendi bildiği işi yapsın.



İLKİN TÜFEKÇİ

DÖNÜŞTÜM VE YENİ İLKİN'LE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM

Konservatuvardan 21 yaşımda mezun oldum. Hemen Arka Sıradakiler'e girdim. Papatyam, Karadayı, Kara Para Aşk diye devam etti süreç. Babamın rahatsızlığıyla beraber 2 sene kadar ara verdim.

Çoğu ALS hastasına göre süreci iyi yönetiyor. 8 yıl oldu. Hayatta olduğu için hep şükrediyorum. Şu an hiç hareket etmiyor ama her şeyi anlıyor.

2016'ya kadar daha çocuksu rollerdeydim. Sonra bu 2-3 yıldır kendi yolculuğumda farklı bir İlkin'le karşılaştım. Başka bir İlkin'le tanıştım. Bunu da kendimi görünür kıldığım alanlara yansıtmaya başlayacağım.

Hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir süreçti. O dönem oynadığım dizi 88 ülkede yayınlanıyor, yurt dışından üst üste ödüller alıyorum. Ama bir yandan bu tarafla uğraşıyorum. O kadar çok teklifin geldiği dönemde her şeyi durdurdum ve şimdi baktığımda "Neden İlkin?" diye kendime soruyorum. Artık çok daha olgun ayağı yere basan biri olarak özümle yüzleştim. Dönüştüm ve yeni İlkin'le çok iyi anlaşıyoruz.







MELİS KAR

ŞARKILARIMI KENDİM YAZIP BESTELİYORUM

Hataylıyım. Yeme içmeyle aram iyi. 2014'te ilk albümü çıkardım. Uzun süredir şarkı söylüyorum. Kendim yazıp bestelediğim şarkılarımı paylaşmaya devam ediyorum. Yeni şarkım Kim Sever 11 Şubat'ta dinleyiciyle buluştu. Ladies and Gentlemen diye bir müzikal koro vardı. Onlarla beraber Sertab Erener, Sezen Aksu gibi isimlere eşlik etmiştim 2008'de.







ATİLLA ŞENDİL

OZAN'A ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

Filmdeki arabaların hiçbirine binmedim. O hız sahnelerinde olamadım ama ikincisinde olabilirim. İzlediğimde "Biz ne yapmışız" dedim. Bu hikâyeyi 6 senedir biliyorum. Ozan, bu rolü yazarken "Atilla Abi bunu senin için yazdım" demişti.

Teknolojik olarak bazı şeyleri aşabilirsiniz ama duygu olarak aşmadığınızda orada kalıyor iş. Senaryoyu elime aldığımda Ozan için çok üzülmüştüm. Ne kadar güzel hayalleri var ama burada bunu yapmak çok zor diye düşünmüştüm. *Seslendirmeye devam ediyorum. Kitap da seslendiriyorum ama ben okumayı tercih ediyorum. İnsanlara kitap okumasını öneriyorum.







UĞUR UZUNEL

ÇILGIN SAHNELERİMİZ VARDI

Filme en son ben dahil oldum. Arabalar ve hız konusunda hiç bilgim ve ilgim yok. Filmde çalışırken çok yorulduk. Buna rağmen çok iyi hatırladığım ender işlerden biri oldu. Beklediğimden iyi buldum izlediğimde. Çılgın sahnelerimiz vardı. Kaçma kovalamaca sahnelerimiz bir o kadar eğlenceliydi. Kullandığımız arabalar el yapımı olduğu ve çok güçlü motorları olduğu için teknik sıkıntılar yaşadık. Bir sahnede direksiyon Ozan'ın elinde kaldı mesela. Sürekli arabaları tamir eden birileri vardı.

Sporla ilgiliyim. Krav Maga yani İsrail dövüş savunma sanatı eğitimi aldım bir yıl kadar. Mesleğime de katkısı olduğunu düşünüyorum.



LEYLA ALBAYRAK

ÇOCUKLARDA DA ŞÖHRET YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Alina Boz, Miray Daner, Burak Tozkoparan, Burak Yörük, Helin Kandemir gibi isimler hep bizden çıktı. 30 yıldır sektördeyim. Çocukların sigortalarına, set karavanlarına kadar çok savaş verdim.

Çocuğun dinlenme alanı, pedagog ve oyuncu koçu olmak zorunda. Her çocuğun kendi mayası var. Şöhret yönetimi çok önemli. Bunu çocuk oyuncularda yapıyoruz. Başrolde oynamış bir çocuğu başka bir projede alakasız bir sahnede göremezsiniz.

100'den fazla çocuğun üniversite kitaplarını karşıladık. O yaş grubu hassas. Nasılsa oyunculuk yapıyorum para kazanıyorum diye düşünüp ilerisini göremiyorlar. Biz o noktada çocukların üniversite eğitimlerini aksatmamaları için çaba gösteriyoruz.

Eskiden aralarından seçmek zorunda kalıyorduk. Şimdi seçmek çok zor. Çünkü hepsinin alt yapısı var. Kamera karşısında çok rahatlar. Herkesin evinde cep telefonu sürekli bir şeyler çekiyorlar. Ajansa geldiklerinde hazır geliyor nerdeyse.