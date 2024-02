MERVE YURTYAPAN

Semiramis Pekkan, bir dönemin en önemli oyuncu ve solistlerinden. 1964 yılı yapımlı 'Kara Memed' adlı filmle sinema kariyerine başlamıştı. Müzik kariyerine 1968 yılında başlayıp ileriki yıllarda da iki Altın Plak Ödülü almıştı. Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktalamış, 54 yıllık uzun bir aradan sonra müziğe dönüş yapıp 'Bana Yalan Söylediler' şarkısını yeniden seslendirmişti.







Ajda Pekkan ise 1970'lerden beri Türk müziğinin zirvesinde. Süperstar olarak anılan Pekkan, ardından gelen birçok şarkıcıya da idol oldu. Ajda ve Semiramis Pekkan, meslek hayatlarındaki başarılarının yanı sıra kardeşlik ilişkileriyle de her zaman örnek oldu. Ara sıra her kardeşin yaşadığı ufak sorunları yaşasalar da hep birlikte olmayı bildiler. Semiramis Hanım, zaman zaman süperstarın sahnesine konuk olarak da izleyiciyle buluştu.







TRAJİKOMİK BİR ANI

Zarafet ve nezaketleriyle her zaman dikkat çeken iki kardeşin, çocukluk yılları da oldukça renkli geçmiş. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran süperstar, aslında 5 yaşlarında yerinde duramayan, etrafındaki çocukları etkisi altına alıp liderlik yapan bir çocukmuş. Semiramis Hanım'ın da o yıllara dair hiç unutmadığı bir anısı olduğunu öğrendim. Hastanede biten o hikayeyi Semiramis Pekkan, şöyle anlattı:







"Unutamadığım bir çocukluk hatıram var, çok komik. Erenköy'de anneannemin evinde oturuyoruz. Daha doğrusu anneannemin çiftliğinde. Ben o zaman 3 yaşındayım, Ajda da 5 yaşında. Ben ne kadar uysalsam, Ajda da o kadar hiperaktif. Ajda'nın bütün arkadaşları erkek. Komşularımızın sanırım o dönem hep erkek çocukları vardı. Aralarında tek kız Ajda. Bir gün beni bir ağacın karşısında durdurup kafama da bir elma koydu. Ve taşlayarak o elmayı düşürmeye çalıştılar. Nasıl ama? Tabii o sırada kafam yarıldı. Hastaneye koştuk. Artık buna gülünür mü, ağlanır mı? 3 yaşında bir çocuk, masum olduğu için ne söylenirse yapıyor. İşte o bendim. Kafama elma koyup taşla düşürmeye çalıştılar. Kafam yarıldı, soluğu hastanede aldık. Ben, elma ve taş. En komik ve unutamadığım çocukluk hatıralarımdan biridir."

Semiramis Pekkan, çocukluk yıllarında yaşadığı bu olayı büyük bir yara almadan atlatmış ama üzerinden çok uzun yıllar geçse de unutamamış. Süperstarın da, bu anı sayesinde bilinmeyen yönlerini öğrenmiş olduk. Abla kardeş, bu tatlı ilişkilerinin her zaman sürmesini ve ışıltılarının her daim etraflarındaki kişileri aydınlatmasını dilerim.