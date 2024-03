Burak Özçivit gençlere başarının formülünü verdi: Kendinizi tanıyın iletişim kurun ve empati yapın

Moskova’da bir etkinliğe katılan Burak Özçivit, başarılı olmak isteyen gençlere şöyle seslendi: “Ne iş yaparsanız yapın, işinize inanın. Çok çalışın. Sorunlar karşısında pes etmeyin, başarı istikrardadır. Kendinizi tanıyın, iyi iletişim kurun ve empati yapmayı da öğrenin”

Atv dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Moskova'da bir etkinliğe katıldı. Yoğun ilgi gören oyuncu, Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı...

Yaptığım iş gereği at binmem, kılıçla uğraşmam, aksiyon bilmem gerekiyor. Zaten bunları biliyorsanız bu işlere başlayabiliyorsunuz...

Türk dizileri yurt dışında çok seviliyor. Dizilerin çekim şartları epey zorlu oluyor. Normalde 6 gün çalışıyoruz, 1 gün iznimiz oluyor. Aslında biz dizilerde çok kısa sürede film çekiyor gibiyiz. Türklerin yapısında pratiklik vardır, bu bizim avantajımız. Dünyanın her yerinde Türklerin ön plana çıkmasının sebebi budur. Biz kendimizden feragat ediyoruz ve çok çalışıyoruz.









AİLEMLE GURUR DUYUYORUM

Boş zamanım çok olmuyor ama çekimlerden geri kalan vaktimi aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime ayırıyorum. Aile olmak hayattaki en önemli şeylerden biri. Benim hayatımdaki en büyük değerim ailem. Onlarla gurur duyuyorum.

Hayatta istediğiniz kadar plan yapın, hayat sizi bazı yerlere götürebilir. Önemli olan istediğinizi, aradığınızı bulmak. Modellikle başladım işe yıllar önce. Üzerinden zaman geçti oyunculuğa başladım, 17-18 sene önce dizilerde oynadım, tecrübe kazandım ve bugünlere geldim. Bu çok planlayabileceğiniz bir şey değil. Yaptığınız işe değer vermek, saygı duymak ve en iyisini yapmak önemli.









Kendime hobi alanı bulamıyordum, bu nedenle bildiğim alana döndüm, yeniden çizmeye başladım. Yakın zamanda sergi açmak istiyorum.

Oyunculuk gereği, ağlamanız gerekiyorsa ağlıyorsunuz. Ağlamak biraz refleksle ilgili. Bir süre sonra çok ağlayınca normal bir sahne gelince de ağlayabiliyorsunuz.

Gençler aktörlük yapmak zorunda değiller, yaptıkları işe inansınlar ve arkasından gitsinler... Her zaman karşılarına sorun çıkacak ve istedikleri olmayacak. Ama durmayıp devam ettikleri sürece başarı gelecek. Başarı istikrarda, pes etmemek lazım. İnanmak ve çok çalışmak, benim önerilerim. Çok fazla da kimseyi dinlemesinler, sadece kendilerini dinlesinler. Günümüzde artık hayattaki en önemli şeylerden biri çok okumak, gezmek değil, en önemli şey çok iyi iletişim halinde olmak. Bunun için kendinizi iyi tanımak ve empatiyi de iyi bilmeniz lazım.









'FOTOĞRAFÇILIK OKUDUM AMA HEP POZ VERDİM'



Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nde eğitim gördüm. Öğretmenlerimden biri bu işin ön tarafını deneyimle, geri planını zaten öğrenirsin demişti. Beni objektif önüne iten öğretmenimdi. Fotoğrafçı olmak istiyordum ama öğretmenlerim mutlaka günün sonunda 'Seni çekelim' diyorlardı. Ben kendimi poz verirken buluyordum. En önemli teşviklerimden biri öğretmenimdir.



ÇOCUKLARIM OYUNCU OLURSA DESTEKLERİM



Babam model olmamda en büyük destekçilerimdendir. Ailelerin çocuklarının gelecekleriyle ilgili öngörülü olmaları çok önemli. Babam model olmamı istedi, sonrasında modellikten oyunculuğa da ben geçtim. Babalar biraz başarı odaklı oluyor. Anneler ise ne olsa seviniyor. Kendi işimle baktığımda ne kadar plan yaptıysam hayat beni başka yerlere götürdü. Bu yüzden çocuklarımla ilgili çok plan yapmak istemiyorum. Çok sık benimle sete geliyorlar. Çekim ortamını görüyorlar. Eğer oyuncu olmak istiyorum derlerse hayır demem, destek olurum.