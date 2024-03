MERVE YURTYAPAN

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Gümüşel Şen. Bilkent Üniversitesi mezunu olan Aslı Hanım, evli olduğu dönemde önceleri çalışmış ancak hamileliğin ardından iş hayatına ara vermişti. Gümüşel, uzun bir sürenin ardından yeniden iş hayatına dönmüş ve kendi markasını çıkarmıştı.

Sosyetik isimler arasında insanlarla en fazla iletişim kuran ünlü isim olan Aslı Hanım, sosyal medyada kendisi ve özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap vermekten çekinmiyor. Metin Şen ile 23 yıllık evliliklerini geçen yıl anlaşmalı olarak bitiren sosyetik güzel, örnek bir ayrılık süreci yaşadı. Oğulları için eski eşiyle sürekli bir araya gelen ve akrabalık ilişkilerini bitirmeyen Aslı Hanım, son olarak da eski soyadını yeniden kullanma kararı aldı.

Aslı Gümüşel Şen, cemiyet hayatından olsa da gözlerden uzak kalmak yerine herkesle iç içe olmaya devam ediyor. İlginç takıntılarını da anlatan Gümüşel, her pazar mutlaka dolaplarını düzenlediğini söyledi.









Evde yardımcısı olmasına rağmen bu geleneğini hiç bozmadığını belirten Aslı Hanım, "Kendime küçük görevler veriyorum bir çekmeceyi topluyorum. Eğer rahat bir günümdeysem tüm dolabı boşaltırım. Bardakları siler düzeltirim, gümüşleri temizleyip yeniden yerleştiririm. Dolaplarımı kendim düzenlemeyi seviyorum. Her hafta bir dolabı indirip kullanılmayan eşyaları ayırırım ve geri kalanları da intizamlı bir şekilde dizerim" dedi.

Her gün uyandığında günlük bakımlarını yaptığını söyleyen Gümüşel, nazardan korunmak için de kaya tuzuyla peeling yaptığını da ifade etti. Her an eve bir misafir gelecekmiş gibi hazır beklediğini belirten Gümüşel, uğurlu taşını da yanından ayırmadığını belirtip "Sunum yaparken de taşım yanımda olur ve mutlaka dua okurum" dedi.









CAZ DA BİLİRİM ARABESK DE DİNLERİM

Aslı Gümüşel, sanat konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. 15 sene konservatuvarda eğitim alan sosyetik isim, "Akşam eve geldiğimde televizyon ve dizi çok izlemiyorum. Mum yakarım çayımı demleyip müziğimi açarım. En mutlu olduğum an, O andan daha güzeli yok. Türkçe poptan başlayıp arabeske giderim. 15 sene konservatuvarda klasik piyano eğitimi aldım solfej bilirim çok güzel piyano da çalarım, benim kadar caz bilen az insan vardır. Pop, türkü ve arabesk de dinlerim. Eskiden Maksim'de gündüz kuşakları vardı annem bizi oraya götürürdü. Emel Sayın dinlerdik. Arabeskte de Orhan Gencebay ve Müslüm Baba'yı çok severim" deyip müzik kültürünün görgüyle hiç alakası olmadığını da özellikle vurguladı. Gümüşel'in de dediği gibi karşınızdaki kişiyi müzik zevkine göre değerlendiremezsiniz, her tarz müziğin dinleyicisi farklı...