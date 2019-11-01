ÖMER KARAHAN

Sözün bittiği yerdeyiz! Metroda efendice seyahat eden bir vatandaş, 10.Yıl Marşı okunduğu sırada sadece sakallı, cübbeli, sarıklı diye linç edildi. Bir grup hastalıklı ve faşist zihniyet; zavallı adamı videoya çekip yüzüne zoom yaptı. Ardından da taciz ederek kişisel hak ve hürriyetlerini hiçe sayarak sosyal medyada onun görüntülerini paylaştı. Sonra o görüntüleri bir grup aklıevvel de yine hukuksuz, adaletsiz bir şekilde, üstelik hakaret yorumları ekleyerek yaydı.

Bu kendini, haddini bilmez güruha bir kişi de şaşırtıcı bir şekilde alkış tuttu. O kişi kim biliyor musunuz; Athena Gökhan…

Gökhan Özoğuz, 'Bu insanlar laiklik ve cumhuriyete karşıdırlar tabii ki. Bunun mücadelesini vereceğimiz nokta; onlar gibi saldırıp, aşağılamak değil! Onların yapmadığı gibi saygı göstererek ve anlatarak mücadele etmeliyiz! Yoksa bir farkımız kalmaz!' diye tweet attı.

Bak Gökhan kardeş, attığın Tweet'te bile kendinle çelişiyorsun. "Arkadaşlar yapmayın, bu işler böyle olmaz. Yazıktır günahtır, linç etmeyelim" demek yerine yangına körükle gidiyorsun. Gerçi senden bu tutarlığı beklemek de hayal. Sen ki hayatı boyunca aynı yolda dikiş tutturamamış sürekli zigzag yapmış bir adamsın. Bir gün başında takkeyle bir dergahtasın, ertesin gün solcu, sosyal demokrat, bir gün liberalsin bir gün komünist…

Bak kardeşim, istersen sana tek tek anlatayım, kafam netleşsin. Kimsenin kılık kıyafetine, sinekkaydı tıraşına ya da sakalına bakarak onun içinden geçenleri bilemezsin. Eğer o insanı dış görüşüne bakarak yadırgarsan, bunun adı ön yargıdır.

Üstelik sakallı, sarıklı, cübbeli kişiler Cumhuriyet'e karşı olsalar, 15 Temmuz gecesi senin gibi ortadan yok olmaz cumhuriyete karşı başlatılan darbe girişimine karşı tankların önüne dikilmez, hainlerin kurşunlarının önüne kendilerini siper etmezlerdi. Sen ve senin gibiler adına bu vatana sahip çıkanları unutma ve artık zırt pırt ortaya çıkıp böyle garip açıklamalar yapma! Tamam mı? Hadi şimdi naş naş!