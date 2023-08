ÖMER KARAHAN

Ünlü rapçi Cardi B, birkaç gün önce sahnedeyken kendisine içecek fırlatan hayranına sinirlenmiş ve mikrofon fırlatmıştı. Buna benzer olayları hem dünyada hem de ülkemizde son aylarda fazlasıyla görmeye başladık. Bazı sosyal medya platformlarında çok izlenmek uğruna yapılan bu tip gereksiz hareketler iyice can sıkmaya başlamışken geçtiğimiz gün sanatçı Semicenk öyle bir olay yaşadı ki sahnesinde, akıl alır gibi değil... Semicenk, çıktığı bir halk konserinde hayranları ile coşkulu anlar yaşarken kendini bilmez birisi "Şu şarkıyı oku yoksa ..." diyerek küfür ediyor. Bunun üzerine Semicenk sahnede o terbiyesize "'Yaşından başından utan. Küfür etme.







Ayıp. Ya söylemek zorunda mıyım?" diyerek haddini bildiriyor.

Semicenk'i duruşundan ötürü oldukça takdir ettim. Dünyaca ünlü isimlerin bile yaşadığı ufacık bir durumda dahi sinir krizi geçirip kendini kaybederken Semicenk daha ağır bir durumda olgunluğunu koruyabilmiş... Helal olsun sana... Demek ki şarkılarıyla gösterdiği başarısının yanı sıra böyle bir omurgalı duruşa da sahip Semicenk. Diğer taraftan artık izleyici olarak soytarılıkları terk edip an' yaşamanın keyfine varmalı ve sanatçı ile olan sevgi köprüsünü reyting kasmak uğruna yıkmamalıyız. Bu saygısızlığı yapan şahıs ve türevlerinin sona ermesi gerek.



SIĞ HİKAYECİLERE DERS NİTELİĞİNDE...

Yakın Türkiye tarihinin pek bilinmeyen bir olayının tüm yönleri ile anlatıldığı '1973: Biltmore Oteli Cinayeti', ABD'de şehit edilen iki Türk diplomatın hikayesini ekrana taşıyor. TRT'nin dijital platformu tabii'nin orijinal yapımı olan belgesel film, büyük ses getirdi.







FBI raporlarındaki bilgilere göre titizlikle hazırlanan, dekorunun yanı sıra usta oyuncuların performansıyla da ilgi çeken 6 bölümlük yapımda, 78 yaşında bir Ermeni tarafından gerçekleştirilen ve 1985'e kadar 58 Türk vatandaşının şehit edilmesinin fitilini ateşleyen eylem anlatılıyor.







İBRAHİM ALTAY İMZASI

Proje tasarımını ve senaristliğini İbrahim Altay'ın, yönetmenliği Şevki Es'in, yapımcılığını Fatih Mahmut Altay'ın üstlendiği projede Caner Kurtaran, Burak Sevinç, Teoman Kumbaracıbaşı, Gaye Gürsel gibi isimler rol alıyor. Aynı zamanda Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini sürdüren İbrahim Altay, "ASALA ve JCAG başta olmak üzere Ermeni terör örgütleri, pek çok diplomatımızı şehit etti. Biz bu olayların başlangıcını anlatıyoruz" dedi. Bu belgesel, uzun zamandır sığ bir döngüde ilerleyen ve özgünlükten yoksun sektöre, ders niteliğinde bir eser olmuş. Tebrikler!



KADINLARA ÖNCELIK VERİLECEK

KADIN istihdamına dayalı her proje beni heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan yeni bir gelişmeyi bu yüzden önemsiyorum. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla AB tarafından finanse edilen, 'Sürdürebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında;







Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı açıklandı. Projeye toplam 2 milyon 592 bin Euro hibe desteği verilecek... Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, yürütülen proje ile kadın kooperatiflerine öncelik verilecek. Uygulama, istihdam sayısının artırılması adına önemli bir gelişme...