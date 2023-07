ÖMER KARAHAN

Yaz sezonu açılınca Bodrum–Çeşme karşılaştırmaları gelenekseldir bizde... Yıllardır Bodrum, bu yarışı açık ara önde sürdürüyor. Özellikle fiyat politikaları Bodrum'da her sene gündemin zirvesinde yer alır. Ancak bu sene Çeşme vitesi yükseltti, Bodrum'u neredeyse gölgeledi.







Öyle fiyatlar geliyor ki gündem hemen değişiyor. Fake müşteriden tuvaletin 50 lira olmasına binlerce liralık semizotu salatasından beach girişlerine derken şimdi de döner çıkageldi... Çeşme'de dürüm et döner 500, porsiyonu ise 600 lira...







Bunların birçoğunun bazı işletmelerde sadece konuşulmak için yapıldığına eminim. Bu tip suni şişirmeler ile ilerlemek Bodrum-Çeşme yarışında Çeşme'nin puanını düşürüyor aslında, yani in olacağız derken out olunuyor.







Bu arada döner fiyatının yazılı olduğu tahtadaki Türk lirası logosunun sanki Euro işareti gibi algılanmış olması da ayrı bir parantez... Yani o an sıcaktan rehavet yaşayan bir turistimiz çıkarıp 500 lira yerine 500 Euro verebilir ve 14 bin liraya döner yiyerek tarihe geçebilir. İnsanlık hali olur mu olur...



ANA GİBİ YAR OLMAZ!

Ailece Marmaris tatilinde olan Ceren Benderlioğlu, eşi Emir Benderlioğlu ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi kahkahaya boğdu. "Sen güneşlenmeye git ben çocukla ilgilenirim" diyen eşinin uyuyakaldığı fotoğrafı paylaşan







Ceren Benderlioğlu, babaların çocukla ilişkisinin anneninkine benzemediğini bir kez daha göstermiş oldu.







Ee ana gibi yar olmaz diye boşuna demiyorlar. Bu arada babalar kelimenin tam anlamıyla zavallı varlıklar, üstlerine gitmeyin, olaylara, durumlara bakışını asla sorgulamayın. Bu durumun aksi var mı merak ediyorum doğrusu...



ŞİMDİ BALONLAR DEĞİL UÇURTMALAR VAR

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın 23. ölüm yıldönümüydü... Rahmet ve özlemle anıyoruz büyük ustayı... Gülüşüyle tüm Türkiye'yi kucaklayan, kimsenin yerini dolduramadığı Kemal Sunal'ın röportajı bir kez daha karşıma geldi. "Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var, her gün televizyonda, basında ortaya çıkıyorlar ayakta kalabilmek için.







Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadı, sırtımı halka dayadım ben" demişti rahmetli Kemal Sunal... Bugüne baktığımızda, birçoğunu tenzih ederim, balon falan değil gerçekten uçurtmalar var sanat dünyasında... Ve isimlerini yazmaya kalksam epey yer tutuyor. Sizin aklınıza gelen uçurtmaları e-mail olarak bekliyorum..



YETKİLİLERE DUYURULUR!

Müzik platformu Spotify ahlaksız içeriklerine devam ediyor. GÜNAYDIN'da müzik yazarı Hakan Uç köşesine taşımıştı aylar önce ve yetkililerin duruma el atacağını duyurmuştu. Ancak nafile... Spotify'da bir kitle var ki; yaptıkları ne müzik ne de başka bir şey... Sırf konuşulsun diye düpedüz bir ritim üzerine küfürler ederek, küfürlü şarkı isimleri belirleyerek izleyici kasıyorlar. Gerçekten bu platformda temizlik şart... Bunun denetimiyle ilgili bir sorun olduğu da aşikar... RTÜK tarafından acilen incelenip gereği yapılmalı...