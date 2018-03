ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

EmIly Blunt: Mavi ve yeşili bir arada kullanmayı çok seven biri olarak ünlü yıldızın bu görünümüne bayıldım.

Çizgili bluzunu floral desenli midi boy bir etekle tamamlayan Blunt'ın, Michael Kors marka trençkotu da bütünlüğü sağlıyor.

Reese WIthers poon: Ünlü oyuncunun floral desenli romantik elbisesini maskülen formlu, kareli paltosuyla tamamlamasına ne diyeceksiniz? Bilekten bağlı ayakkabılarını bu görünüm için çok uygun bulmasam da tarzını sevdim.

Sarah Jess Ica Parker: Parker'ın hemen hemen her haline ba-yı-lı-yorum!

Çiçekli eteğini, puantiyeli bluzla tamamlayan Parker, trençkotuyla da renk bütünlüğü içinde. Bottega Venetta çantası, hemen hemen her görünümle uyum sağlayabilecek formda.

Bella HadId: Desen ve tarz karmaşasında risk almayı sevenlerden biri de Hadid. Puantiyeli transparan bluzunu; bol, maskülen kesimli, kareli bir ceketle tamamlayarak seksapalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Sneakers'larıyla da son noktayı koymuş.