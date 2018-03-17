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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
17 Mart 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Çizgili elbisenizi kareli ceketle tamamlayın!

Her alanda olduğu gibi modada da tasarım sınır tanımıyor. Yeni nesil stil bileşenleri eskilerden çok daha farklı, çok daha fantastik. Büyük kareler küçüklere bölünüyor, geometrinin ana hatları kural tanımayan bir çizgide sonsuzluğu simgeliyor. İnce yatay çizgiler, kalın dikeylerle kesişiyor ve büyük karelere eşlik ediyor. Bir diğer taraftan konuya pötikareler ve baharla birlikte floral desenler de dahil oluyor. Her desen bir arada kullanılıyor.
Demode olmamak, çağa ayak uydurmak, trendlerin peşini bırakmamak adına "Güç modada" diyor, stil yeniliklerini kabul etmenizi öneriyorum. elbisenizi kareli bir ceketle, çiçekli çantanızı puantiyeli ayakkabılarla tamamlamayın ya da desenleri olabildiğince karıştırıp dışarı çıkın! Kural tanımayın.

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