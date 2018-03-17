ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Eşarp ve fular; görünümü anında şıklaştıran, havanızı hemen değiştiren aksesuvarlar arasında.

Herkesin, gardırobunda bu aksesuvarlara yer vermesi gerekiyor.

Hatta, maskülen tarzın kadınlar için yeni nesil tamamlayıcısı haline gelen cep mendillerine de bayılıyorum.

Bu konuda biraz araştırma yaparken, yeni bir keşfim oldu.

Sumejja, mimari eserlerin tarihi dokularını yansıtan kubbelerden ilham alınarak yaratılan bir marka. Kurucusu olan Gönül Bayraktar da aslında bir gazeteci. Özel dokunmuş yüzde 100 saf ipek kumaşlarla üretilen Sumejja ürünleri, birçok uluslararası mağazada da satılıyor.