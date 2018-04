AYŞE ÖZYILMAZEL

Oyuncu Merve Sevi, geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile küt diye evlendi. Yani bizim magazin basınına göre küt! Öyle sessiz sedasız, habersiz, 'flaş flaş'sız. Derken geçtiğimiz günlerde Merve Sevi'nin eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğu haberini aldık.

"Aylardır şiddet görüyorum" diyen Sevi, eşi için uzaklaştırma kararı bile çıkarttı.

Durum oralarda yani...

Öyle basit bir tartışma, yanlış anlama, küsme, fikir çatışması değil. Konumuz; hassasiyetimizin üst seviyede titreştiği, asla geçiştirmeyeceğimiz şiddet!



ZİRVE NOKTA!

Ve fakat aradan üç gün geçmedi ki Merve Sevi, eşi Çalkan Algün ile barışıverdiğini ilan etti. Kalkıp şöyle dedi: "Her evlilikte böyle şeyler olur, aldığım uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır. Eşim tarafından şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir." İşte kafa karışıklığında zirve noktalardan biri sevgili okurlar.

Bir kere Merve Sevi kardeşimize şunu söylemek isterim: Senin evlilik ya da ilişki algın nedir bilemiyorum ama her evlilikte/ ilişkide böyle şeyler olmaz! Çünkü olmamalıdır. İlişkide şiddet normal değildir, normalmiş gibi sunulamaz. Mesela her evlilikte/ ilişkide kadın; kocası/sevgilisi için uzaklaştırma kararı çıkarttırmaz. Böyle bir karar çıkarttırıyorsa hadise fevkalade ciddidir. Bu işin dalgası, şakası, sonradan cayması olmaz.

Uzaklaştırma kararının 'abartılı' yayınlanması ne demektir, bizleri aydınlatırsan seviniriz.

Şimdi benim aklıma iki ihtimal geliyor. Ya Merve kardeşimizin ajandası başka;

'kadına şiddet' konusundan sahne almak istedi, ki bu ihtimali kimseler için düşünmek bile istemem, geçiyorum. Ya da kafası arapsaçı misali ve öz saygısında biraz sıkıntı yaşıyor.

'Aylardır şiddete uğruyorum, yetişiiin!'den, 'Her evlilikte böyle şeyler olur' boyutuna nasıl geçilir anlayamıyorum çünkü.