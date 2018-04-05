AYŞE ÖZYILMAZEL

İnanmazsınız ama kedi de miyavlıyor! Köpekler de, kediler de tuvaletini yapıyor. Hazırsanız bir şok daha geliyor: İki tür de acıkıyor, susuyor, sevgi istiyor.

Köpeğiniz oldu mu, günde en az iki kere gezdirirsiniz, tüylerini tararsınız, oyunlar oynarsınız, ödül mamaları verirsiniz.

Onun için ağaçlık yerlere, ormana, parka gidersiniz.

Evde uzun süre yalnız kalamaz köpekler ve kediler...

Kendi kendilerine yemek koyamazlar, suları bitince dolduramazlar.

Sonra aşıları var, veteriner kontrolleri var; kulaklarından gözlerine kadar ilgilenmelisiniz.

Alerji de olur bu köpekler ha!

Oralarına buralarına kremler sürersiniz. Aaa hay aksi, yıkamak da lazım köpekleri; kendi kendilerine yıkanamazlar!

Çorum Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran ilginç bir tüketici, şöyle bir şikayette bulunmuş: Kendisi petshop'tan köpek almış.

Alırken de "Aman havlamasın!" diye rica etmiş.

Ama köpek bu; en uysalı bile havlar.

Nasıl insanın en aptalı, salağı, şuursuzu bile konuşuyor ve susturamıyoruz, aynı hesap... Doğalarında var. Peki ne oluyor? Köpek havladı diye bu zat, 'ayıplı ürün' verildiği için petshop'tan şikayetçi olmuş. Valla, gerçekten, şaka değil.

Köpek eşittir ürün! Bu biiir!

Havlamayan köpek arayan kafayı da gördük ya! Bu ikiii!

'Peki siz nasıl bir ürünsünüz be kardeşim?' sorusunu sorup bu beyin yapısını İsviçreli bilim insanlarına araştırtmak isterim. Bu da üç!