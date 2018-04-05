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AYŞE ÖZYILMAZEL
05 Nisan 2018, Perşembe AYŞE ÖZYILMAZEL

Kızlar, bir dakika bile durmayın

Eğer ilişkiniz, sözel ya da fiziksel bir gram bile şiddet içeriyorsa...
Eğer konuşma, çalışma, giyinme gibi özgürlükleriniz elinizden alınıyorsa...
Eğer eşiniz/sevgiliniz size kendinizi kötü hissettiriyorsa...
Eğer aynalara küsmeye başladıysanız...
Eğer gözlerinizin ışığı söndüyse...
Eğer gerçek halinizle sevilmiyor ve başka biri gibi davranmak zorunda hissediyorsanız, ama lütfen bir bile durmayın.
Hayatınız kıymetli, siz kıymetlisiniz; kimsenin ellerinde harcatmayın.
Ve ben bu konuyu defalarca yazmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

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