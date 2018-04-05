AYŞE ÖZYILMAZEL

Eğer ilişkiniz, sözel ya da fiziksel bir gram bile şiddet içeriyorsa...

Eğer konuşma, çalışma, giyinme gibi özgürlükleriniz elinizden alınıyorsa...

Eğer eşiniz/sevgiliniz size kendinizi kötü hissettiriyorsa...

Eğer aynalara küsmeye başladıysanız...

Eğer gözlerinizin ışığı söndüyse...

Eğer gerçek halinizle sevilmiyor ve başka biri gibi davranmak zorunda hissediyorsanız, lütfen ama lütfen bir dakika bile durmayın.

Hayatınız kıymetli, siz kıymetlisiniz; kimsenin ellerinde harcatmayın.

Ve ben bu konuyu defalarca yazmaktan asla vazgeçmeyeceğim.