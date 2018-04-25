AYŞE ÖZYILMAZEL

Hadise, hafta sonu bir AVM'de konser vermiş. Verebilir, ne güzel, düm tek tek... Ve fakat konser değil, Hadise'nin korumalarına verdiği emirler haber olmuş. Hadise, korumalarına "Gazetecilerin sahne önünden fotoğraf çekmesine izin verilmeyecek" buyurmuş. Kimseler Hadise'nin bu emrini anlamlandıramamış. Yahu anlamlandıramayacak ne var ki; daha önce Tarkan da, Ajda Pekkan da, Sezen Aksu da, başka büyük yıldızlarımız da birkaç kez aynı yasağı koydurmadı mı? Koydurdu. Burunlarının dibine giren fotoğraf makinalarını, bacaklarını yakından çekmeye, dekolte ve kusur aramaya odaklı kameraları istemiyorlar işte. O anki 'Kamera hangi açıdan çekecek acaba' stresi performanslarını da etkiliyor. Hem tüm dünyada bu iş böyle değil mi; değilse biri beni düzeltsin lütfen. Sanatçılar konserlerinde özel fotoğrafçılarına fotoğraf çektirir ve basına bunları servis ederler. Öndeki seyirciler çeker, sosyal medyada her türlü pozlarını paylaşırlar; o da ayrı konu ama Hadise'nin istediğinde bir yanlışlık yok bence.