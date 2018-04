PELİN KAYA

'Can Feda' filminin galası moda anlamında bol malzemeye sahipti. Yüzleri ekşittiği gibi gülümsetti de.

Burak Özçivit'in fotoğraflarda en az 50 numara görünen ayakları, neredeyse galanın ana konusu oldu. Artık bir erkek giyim markasının yüzü olan Özçivit'in bu gibi detaylara özellikle dikkat etmesi gerekir.

Kerem Bürsin maalesef hâlâ 'Güneşi Beklerken' dizisindeki liseli karakterinden kurtulamamış. Giyim konusunda sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sözünün geçmediği ortada. Gerçi bu sefer, giyim zevki konusunda en beğendiğim isim Sarıkaya da üzdü. Üstünde modelini anlayamadığım bir elbise. Anlayamadım çünkü üstündeki elbisenin can alıcı detaylarını kapatmak için ceket ve uzun çizmeler seçilmiş. Fahriye Evcen'in üstünde ise tümü payet siyah bir tulum. Her defasında göğüs dekoltesini kapatmak için verilen uğraşın bu kadar göze sokulması hem hoş olmuyor, hem de kıyafetin havasını aşağıya çekiyor. Hatice Şendil'in fazla kumaş içinde kaybolup görünmemesi, Melike İpek Yalova'nın bacak dekolteli elbiseyle 'hangi pozu versem' şaşkınlığı da galanın diğer unutulmaz görüntüleriydi.