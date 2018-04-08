PELİN KAYA

Şu ara neredeyse her hafta bir ünlü, büyük bir markayla iş birliğine giriyor. İş artık popüler bir dizide ya da filmde rol almaktan daha önemli bir hale geldi. İsminin yanında iyi bir marka varsa; çalışmasan bile sektörde görünürlüğün devam ediyor, dergilerin kapaklarını süsleyebiliyorsun, üstüne de bol sıfırlı bir anlaşma imzalamış oluyorsun. Son dönemin ses getiren iş birlikleri ise şöyle:

Altınyıldız Classics'in Burak Özçivit ile birlikteliği çok beğenildi. Safilo Group'un Polaroid Eyewear'inin marka yüzleri olarak Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti seçildi.

Atasay Mücevherat'ın Türkiye ve Ortadoğu bölgesi marka yüzü ise Meryem Uzerli oldu.

Yani arkanızda büyük bir marka yoksa popüler bir ünlü olup olmadığınız tartışılır.