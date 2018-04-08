PELİN KAYA

Türk tasarımcılar, genel yayın yönetmenleri, moda editörleri ve moda blogger'larından oluşan 30 kişiye Mercedes Benz İstanbul Fashion Week ile ilgili dört soru yönelttim. Aldığım cevaplara göre karşınızda moda haftasının en'leri...



EN BEĞENİLEN KOLEKSİYONLAR

Deniz Berdan, Lug Von Siga, Mehtap Elaidi, Sudi Etuz, Tuvanam, Zeynep Tosun, Tuvanam.



GELECEĞİN YILDIZ MARKASI

Ezici çoğunlukla tek isim: Şansım Adalı'nın tasarımlarıyla Sudi Etuz markası.



MODA HAFTASININ OLUMLU YÖNLERİ

Herkesin ağız birliği etmişçesine söylediği ilk şey, bu sezon moda haftasının daha hareketli ve daha organize olduğu. Sponsor firmaların düzenlediği küçük etkinlikler beğenildi. Moda blogger'larının moda haftası süresince yaptıkları paylaşımlar, eskiye oranla daha itinalı ve daha estetikti. Bazı moda blogger'larının podyumda yürümesi haftaya renk kattı.



MODA HAFTASININ OLUMSUZ YÖNLERİ

Maalesef hâlâ değişmeyen tıkış tıkış front row (ön sıra) oturma düzeni. Kaçak şekilde defilelere girmeye çalışanlar. Hatta bilet çalıp defileye giren bile görülmüş! Bazı defilelerin 1-1.5 saat geç başlaması. Sırf ünlü diye vücut ölçülerine bakılmaksızın podyumda yürüyenler. İsmini bu platforma katılmakla duyurmak isteyen genç ve yetenekli tasarımcıların fazla olmaması.