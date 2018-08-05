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PELİN KAYA
05 Ağustos 2018, Pazar PELİN KAYA

Sosyal medyanın yıldızları

Geçtiğimiz hafta boyunca Kanadalı dijital artist Justin Leduc'un 12 saniyelik kısa anime klibi, da fırtına gibi esti. 'daki Golden Gate köprüsünü tutan azraili andıran figürün helikopterden 4D tekniğiyle çekimi öylesine inandırıcı görünüyordu ki; hem ürperdik, hem de hayran kaldık. Leduc, bu çalışmasıyla kısa sürede 400 bine yakın takipçi kazandı.
Video, 14 milyon seyredilme sayısıyla sosyal medyada rekora doğru koşuyor.
Sosyal medyada fırtına gibi esen bir başka paylaşım ise Vietnam'dan geldi. Da Nang'da Haziran başında açılan Golden Bridge, fotoğraflarda görüldüğü gibi iki dev elin içine kondurulmuş bir köprü. @smashpop hesap sahibinin çektiği bu kareyi paylaşmayan seyahat ve gezi sayfası kalmadı desem yeridir.
Köprünün, geçtiğimiz sene Venedik Bienali'nin en etkileyici çalışmalarından birine imza atan Lorenzo Quinn'in çalışmalarını andırmasıyla ise çok eleştirildi.
Yine de sonuç olarak köprü; kısa sürede seyahatseverlerin görülecek yerler listesinin en tepesine oturdu.

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