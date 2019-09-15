PELİN KAYA

Victoria's Secret defilesi demek, birbirinden kusursuz fiziğe sahip kadınların iç çamaşırlarıyla podyumda süzülmesi demektir. Dev bir prodüksiyondur Victoria's Secret defileleri.

Model olarak kadroya girebilmek büyük bir prestijdir.

Birçok kadın içinse izlemesi bir işkence. Ama markayı en tepeye çıkaran 'kusursuzluk' imajı, Victoria's Secret'ın popülerliğini kaybetmesinin de sebebi oldu gibi görünüyor.

Çünkü artık toplumun dayattığı estetik standartlara uymayan, kendi vücuduyla barışık olan kadınların dönemi.

İşte Rihanna'nın kurduğu SavageXFenty markasının buradan yola çıkması, tam da bu zamanda oldu. Defilenin çekimleri yapıldı. 20 Eylül'de Amazon Prime kanalında yayınlanacak. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda birçok farklı bedenden model skalasının kullanıldığı görülüyor. Bu da yepyeni bir dönemin başlangıcı demek. Artık her kadın, popüler bir iç çamaşır defilesini tırnaklarını yemeden rahatlıkla izleyebilecek.

Defileye daha da ilgiyi çekmek için Rihanna'nın da yürüdüğü, hatta şarkı söylediği de çıkan söylentiler arasında.