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PELİN KAYA
10 Kasım 2019, Pazar PELİN KAYA

Kırmızı halının devi iflas etti

Dünyaca ünlü starların kırmızı halıdaki en favori tasarımcılarından Zac Posen, markasını kapatma kararı aldı. Hollywood ödül törenlerinin tümünde mutlaka bir Zac Posen elbise öne çıkar, beğenileri toplamayı başarırdı. 2002'de Natalie Portman'ın 'Star Wars' filminin galasında bir Zac Posen giymesiyle ilk kez görücüye çıktı marka. Sonra bu markayı giymeyen star kalmadı. Finansal zorluklar bir yana, gencecik yaşta büyük bir başarı ve ün sahibi olan tasarımcının bu ağır yükü taşımakta ne kadar zorlandığını çektiği 'House of Z' isimli belgeseli izlerken görebilirsiniz.

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