PELİN KAYA

Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül gecesinde ünlü akını yaşandı. Kokteyl kıyafetleri ile abiyelerin çarpıştığı bir gece oldu. Peki en çok kimler konuşuldu, kimler şıklıkta sınıfı geçti; hadi hep beraber bir göz atalım.

* Zaman içinde Serenay Sarıkaya bizden öyle fazla kredi toplamış ki, kötü giyinse bile en beğenilenlerin arasında yer bulmakta hâlâ zorlanmıyor. Elbiseyi Serenay'ın tarzına yakıştırmadım ama saç modelini ve makyajını çok beğendim.

* Aybüke Pusat, bence gecenin en şık ünlüsüydü. Son dönemde giydiği tüm elbiseleri harika taşıdığına tanık oluyorum. Güzel seçimler yaptığı gibi poz verme konusunda da son derece başarılı.

* Yıldız isimlerimizden Bensu Soral, siyah beyaz renklerdeki elbisesiyle gecenin en sıkıcı seçim yapan isimlerinden biriydi.

* Hilal Altınbilek'in değişik aksesuvarla bütünleştirdiği kıyafetini beğendim. Ama seçtiği ayakkabı, kıyafetin güçlü havasını öyle kötü baltalamış ki üzülmemek elde değil.

* Hazar Ergüçlü, yalın ve şıktı. Beyaz renk modern kesim pantolonceket takımı ve kurtarıcı parça tek bant ayakkabıyla fazla uğraşmadan da gayet şık olunabileceğinin güzel bir örneğini sunmuş.