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MEVLÜT TEZEL
25 Aralık 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Yapım şirketi Ajda kadar yaşar mı?

72 yaşındaki , üç albüm hazırlığında daha olduğunu ve bunun için yapım şirketiyle 20 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Ajda'dan yana şüphemiz yok; fiziği, sesi ve sahne şovlarıyla daha uzun yıllar gençlere bile meydan okur. Ama yapım şirketi 20 sene daha ayakta kalır mı şüpheliyim. Şaka bir yana yarının ne olacağı belli değil; Allah, Ajda'ya sağlıklı uzun ömürler versin. Aslında bu tarz uzun planlar ve projeler yapmak insana moral açısından da iyi gelir, çalışma ve yaşama azmini artırır. Bence Ajda yaşam felsefesini, sağlıklı yaşamasının sırlarını anlatan bir kitap yazmalı.

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