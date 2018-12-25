Turkcell, 15 Ocak 2019'dan itibaren mobil internetini 'kişisel erişim noktası' üzerinden paylaşan kullanıcılardan 9 lira ücret alacak.

Bunun karşılığında ise ek 2 GB internet paketi verecek. Bu paket sadece paylaşım interneti olarak kullanılabilecek...

Peki, paylaşım yapmadığım GB'ler ne olacak? Sahip olduğumuz mobil internet paketini paylaşmak için artık para mı ödeyeceğiz? Yok artık!

GSM operatörleri, internet operatörleri bu aralar coştu! Türk Telekom'un da adil kullanım kotası kaldırıldıktan sonra yeni tarifelere yapacağı büyük zamlar tepki çekmişti. Hani enflasyonla mücadele ediyorduk...