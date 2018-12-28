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MEVLÜT TEZEL
28 Aralık 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Kulak çekme eskide kaldı

Sivas maçı öncesinde takım otobüsünde 'Karnımda ağrı var' deyince kadrodan çıkarılan 'in, 12 saat sonra Maldivler'e gitmesi 'i kızdırmış. Terim'in maçta oynamayıp tatile giden Aziz'e "Bir daha gözüme gözükmesin" dediği iddia ediliyor.
da berabere biten maçı sonrası sosyal medyada gülerek paylaşımda bulunan Skrtel, Neustadter ve Slimani'yi uyarmış. Taraftar öfkeli olduğunda futbolcuların kulakları çekilir ama bu artık eski tarz bir yönetim şekli. Futbolcular değişti! 'Hadi koçum yaparsın, parçalayın şunları' tarzı motivasyon ya da işler kötü giderse futbolcuların kulağını çekmek, kadro dışı bırakmak vs. sorunu daha da büyütüyor. Örneğin taktik deha , yeni nesil futbolcularla anlaşamadığı için kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. Arsen Wenger'in de dediği gibi; "Şimdiki jenerasyona emredemezsiniz, onları ikna etmelisiniz." Artık yeni neslin dilinden anlayan, onlarla uyum içinde olan, sorunları ikna yoluyla çözen , Jürgen Klopp, gibi teknik direktörler başarılı oluyor.

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