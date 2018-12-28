Sivas maçı öncesinde takım otobüsünde 'Karnımda ağrı var' deyince kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'in, 12 saat sonra Maldivler'e gitmesi Fatih Terim'i kızdırmış. Terim'in maçta oynamayıp tatile giden Aziz'e "Bir daha gözüme gözükmesin" dediği iddia ediliyor.

Ali Koç da berabere biten Antalyaspor maçı sonrası sosyal medyada gülerek paylaşımda bulunan Skrtel, Neustadter ve Slimani'yi uyarmış. Taraftar öfkeli olduğunda futbolcuların kulakları çekilir ama bu artık eski tarz bir yönetim şekli. Futbolcular değişti! 'Hadi koçum yaparsın, parçalayın şunları' tarzı motivasyon ya da işler kötü giderse futbolcuların kulağını çekmek, kadro dışı bırakmak vs. sorunu daha da büyütüyor. Örneğin taktik deha Jose Mourinho, yeni nesil futbolcularla anlaşamadığı için kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. Arsen Wenger'in de dediği gibi; "Şimdiki jenerasyona emredemezsiniz, onları ikna etmelisiniz." Artık yeni neslin dilinden anlayan, onlarla uyum içinde olan, sorunları ikna yoluyla çözen Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Abdullah Avcı gibi teknik direktörler başarılı oluyor.