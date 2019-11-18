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MEVLÜT TEZEL
18 Kasım 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Hakan Fidan’a 10 film önerisi

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, Başkanı 'ın, 'da butik bir sinemada MİT'ten bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte ' 3' filmini izlediğini yazdı. 'John Wick 3' keyifli bir aksiyon filmi ama MİT ve sinema denince benim aklıma casusluk filmleri geliyor. İşte Hakan Fidan ve çalışma arkadaşlarına naçizane önereceğim 10 casusluk filmi:
10- 'Notorious' (1946),
9- 'Charade' (1963),
8- 'The Manchurian Candidate (1962),
7- 'The Bourne Identity' (2002),
6- 'Zwartboek' (2006),
5- 'North by Northwest' (1959),
4- 'The Spy Who Came in From the Cold' (1965),
3- The Lives of Others (2006),
2- 'L'Armée des ombres (1969),
1- 'Tinker Tailor Soldier Spy' (2011).

Dizi olarak 'Homeland'i izlemeyen MİT çalışanı yoktur herhalde. 'Inside the Mossad' da belgesel önerimiz olsun.

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