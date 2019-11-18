'Recep İvedik 6'nın gişesinde bir önceki filme göre yüzde 40 düşüş var diye yazmıştım. Yeni rekorlar icat edenler, 1 milyon izleyiciyi büyük rakam gibi gösterenler oldu. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu da sinema izleyicisinde genel bir düşüş olduğunu yazdı ve 'Recep İvedik 6'nın gişesindeki düşüşü de buna bağladı.

Evet, bir düşüş varsa, bu sadece 'Recep İvedik 6'ya özel bir durum olmasa gerek.

Ayrıca geçtiğimiz Ekim ayı tüm zamanların en çok sinemaya gidilen Ekim ayı oldu! '7. Koğuştaki Mucize' 4 milyon izleyiciyi aşarak adını en çok izlenen 15 yerli film arasına soktu. Yani seyirci rekorunun kırıldığı ayın hemen ardından 'Recep İvedik 6' vizyona girdi.

'Recep İvedik 6'ın bir haftalık izleyici sayısı 1.5 milyon. Serinin bir önceki filminin bir haftalık seyirci sayısı 2.6 milyondu. Bu hesaba göre gişedeki düşüş yüzde 43 oldu.

'Recep İvedik 6', 3.5 milyonda takılır ya da maksimum 4 milyon izleyici sayısına ulaşır. '7. Koğuştaki Mucize'nin gerisinde kalma ve ilk defa vizyona girdiği yılda bir 'Recep İvedik' filminin birinci olmama ihtimali bile var.

Bu düşüşte asıl 'Recep İvedik'in izleyicide bıkkınlık yaratmasının ve boykotun etkisi var. Yedinci filmi yaparsa Şahan bu sayıları bile zor görür.

Not: Bugün yapımcı 10 günlük toplam izleyici sayısını vererek iyi gidiyor mesajı verecek ama gerçek veri şu; Şahan'ın gişesi yüzde 43 düştü!