2007'de geçirdiği trafik kazasında aramızdan erken yaşta ayrılan şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde Akarsu'nun sevgilisi rolünü üstlenen Aslı Bekiroğlu'nun açıklaması gündem oldu.

Bekiroğlu'nun, bir muhabirin "Barış Bey'in trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" şeklinde gülerek yanıt vermesi büyük tepki çekti.

Bekiroğlu daha sonra "Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam yanlış anlaşıldı" diye özür diledi ve filmden ayrıldı

Evet, Aslı hatalıydı ama bazen sanatçıların ayaküstü röportajlarda verdikleri kısa yanıtların olayın geçtiği ortam ve atmosferden bağımsız olarak yargılandığını düşünüyorum.

1994 yılında rahmetli Savaş Ay'ın canlı yayında mikrofon uzattığı Tarkan'ın da "Öncelikle çişim var onu söylemek istiyorum" demesi çok tartışılmıştı.

O gece bir TV'nin birinci kuruluş yıl dönümü kutlanıyordu ve Tarkan'ın kafası güzeldi! Parti ortamlarında sanatçılarla yapılan röportajları olayın akışı içinde değerlendirmek lazım ama onlar ünlü olduğu için bunu yapmıyoruz.







ORTAMI HESABA KATIN!

Kendinizi düşünün; partidesiniz, eğleniyorsunuz ve o an arkadaşınız ortamla alakası olmayan bir şey sordu. Ne yapardınız?

"Ya boşver şimdi bunu" deme ihtimaliniz yüzde kaçtı?

Bekiroğlu ile röportaj yapan muhabirle konuştum. O da bana "Bir derginin partisi vardı. Kırmızı halıda fotoğraf çektirdikten hemen sonra Akarsu'nun trajik ölümünü sordum. Bekiroğlu sanki arkadaşıyla konuşur gibi bizimle konuştu. Aslında Akarsu'nun trajik ölümü o günkü dergi partisi ortamına uygun değildi. Bekiroğlu da soruyu geçiştirmeye çalıştı. Saçmaladığını fark ettim, hatta videoyu yayımlamayım mı diye düşündüm"

Özetle durum bu. Bekiroğlu için fazla empati kurduğumu düşünebilirsiniz. Ama normalde sette sorulması gereken soru kırmızı halıda soruldu.

Evet, her şeye rağmen profesyonelce davranıp üzgün bir yüz hali takınıp konuşmalıydı ama bu hatanın karşılığı linç edilmek olmamalı!

Elbette takipçi kasmak, 'tık' ve 'reyting' almak için en küçük hatanızın kollandığı sosyal medya çağında 'Durun, linç etmeyin' demenin bile komik kaçtığını biliyorum.

Ben de zaten olayın perde arkasını bilin diye yazdım.

Şimdi sanık sizindir!

***



YAZ KIZIM 200 TORBA ÇİMENTO, 20 KAMYON ÇAKIL…

İspanyol medyasının iddiasına göre Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattı.

Shakira eve geldiği sırada Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. Pique "Ben masumum" diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı.







Ve Pique Barcelona'daki eski dairesine taşınmak zorunda kaldı.

Pique'nin yanıtı bana Şener Şen'in 'Ne Olacak Şimdi' filminde çapkınlık yaparken eşine yakalanınca söylediği "Yaz kızım 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Aa hoş geldin karıcım… 30 kamyon ince kum" repliğini hatırlattı.

Pique de 'Ben masumum' derken meşhur 'yatakta yakalansan bile inkar edeceksin' taktiğini uygulamış galiba.

Bazıları "Dünyalar güzeli Shakira (45) aldatılır mı hiç" diyor. Shakira'nın bile aldatılması büyük sürpriz ama Pique'nin (35) de ex sevgilisi kadar ünlü olduğunu hatırlatalım.

***



BU PARAYA FAZLA BİLE!

Kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın ihalesi için beIN Sports'la 2 yıllık anlaşma sağladı.

beIN Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak.

Bence Süper Lig ucuza gitti!







Döviz kurundaki artış, üç büyükler başta olmak üzere oynan futbol kalitesinin düşüş yayın gelirini düşürdü.

Fakat "Ya bizim lig berbat", "Premier League'de izlediğimiz maçsa Süper Lig'deki ne?" gibi aşağılayıcı yorumların da fiyatın düşmesinde payı var.

Tamam, ligin kalitesi düştü ama yerin dibine sokulacak kadar da kötü değil. Takımların bütçelerine bakılırsa harcanan paraya göre gayet kaliteli bir ligimiz var. En azından son sezon hariç yıllardır şampiyon son iki haftada belli oldu!

Örneğin 23 yıllık Premier League hasretine son erdiren Nottingham Forest, toplam 200 milyon pound "ayakbastı parası" alacak. Sadece ayakbastı parası bile bizim ligin toplam yayın gelirinin neredeyse iki katı!

Süper Lig'i aşağılayanlar hesap kitap bilmiyor!

***



4 BÜYÜK LİG ZOR İŞ!

BeIN Sports abone sayısının düşmesinden sonra gelecek sezona iddialı giriyor. Aynı anda Süper Lig, Premier League, Bundesliga ve Ligue 1'in yayıncısı olacaklar!

Sporseverler için tek yayıncı kuruluştan birçok lige ulaşabilmesi avantaj. Tabii bu durum abonelik ücretlerine nasıl yansır bekleyip göreceğiz.

BeIN Sports tüm spor yayınlarını kapsayan mega spor paketinin yanı sıra farklı paketler de sunacaktır diye tahmin ediyorum.







UMARIM MAKUL OLUR

Öte yandan en gözde dört lig BeIN Sports'u zorlayabilir. Özellikle cumartesi öğleden sonra ve akşam bu dört ligin yayın saati çakışacak.

Aynı anda birçok maç için sunucu, yorumcu, reji ve teknik altyapı gibi zorluklar ortaya çıkacak. Elbette şirketin her maçı farklı kanaldan yayınlama kapasitesi ve altyapısı var. Ancak bu çakışan maçların pazarlaması ayrı bir hüner gerektirir.

Öncelikle dijital uygulama beIN CONNECT'te yeni bir yapılanmaya gideceklerini tahmin ediyorum. En önemli liglerin aynı anda yayın hakkına sahip olmak şirketin gücünü artıracaktır. Umarım fiyatlandırma makul olur!

***



ÖRNEK PROJE

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, Riva Halk Plajı'nda kıyı temizliği etkinliğine katıldı.

Çevre duyarlığı güzel bir farkındalık yaratma projesi olmuş.







Premier League takımları bu tarz farkındalık projelerine zorunlu katılıyor. Ünlü futbolcular her hafta okulları, huzur evlerini dolaşıyorlar. Bu da taraftarın takımlarına olan aidiyet duygusunu artırıyor. İngiltere'yi örnek almalıyız.